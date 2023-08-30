«Как ты это выдержала?»: Снимок 55-летней Стриженовой с новорожденной двойней из Америки вызвал переполох

Екатерина Стриженова показала новорожденных. Фото: соцсети.

На днях Екатерина Стриженова сообщила, что стала дважды бабушкой: ее старшая дочь Анастасия родила двойню. На своей странице в соцсети 55-летняя телеведущая поделилась снимком с двумя младенцами на руках.

Поклонники в комментариях продолжают поздравлять звезду экрана и желают здоровья маме и новорожденным. Снимок ведущей программы «Доброе утро» с малышами вызвал настоящий переполох в Сети. За два дня он набрал больше двух тысяч лайков.

«Катюш, счастье есть! Это наши дети и, конечно, наши внуки! Сил Настеньке! И здоровья вам всем самым маленьким и самым большим! Вот так тремя сыновьями Настенька превратила ваше женское царство в мужской клуб! Очень вас всех любим. Ваши Малышевы во всех поколениях», - написала коллега Стриженовой по Первому каналу Елена Малышева.

Фотографией с новорожденными в соцсети поделилась и дочь телезвезды Анастасия. И первой в комментариях отметилась любящая бабушка.

«Моя любимая девочка, как ты это все выдержала! Мои пусянечки родненькие!» - эмоционально написала Екатерина Стриженова.

Дочь телеведущей и актера Александра Стриженова Анастасия замужем за финансистом Петром Грищенко. Молодые люди поженились в 2013 году. Супруги уехали в США и живут в Нью-Йорке. У пары также есть старший сын Петр, появившийся на свет в 2018 году.

Недавно Екатерина выдала замуж и младшую дочь Александру. В отличие от старшей сестры, эмигрировавшей за океан, Саша Стриженова связывает свое будущее с Россией. Ее муж Антон Чуреков занимает руководящую должность в крупном федеральном проекте. 24-летний супруг Стриженовой является заместителем генерального директора ИНТЦ МГУ «Воробьевы Горы» по науке и инновациям. Это масштабный проект, который реализует МГУ. В декабре прошлого года российское правительство выделило на развитие инфраструктуры научной долины университета 2,78 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что стоимость начального этапа строительства ИНТЦ «Воробьевы горы» оценивается в 20 млрд рублей, а стоимость всего проекта – в 110 млрд рублей.

Антон и Александра поженились в июне этого года. 22-летняя дочь Стриженовых вышла замуж за друга детства, с которым она училась в одной школе.