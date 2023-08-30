Киев случайно открыл самую страшную военную тайну: 400 тысяч уже погибли, еще 500 отправят «на мясо» в ближайшее время

Безвозвратные потери – это не только погибшие на поле боя и умершие в госпиталях после полученных ранений, а также пленные. Это все, кто больше не сможет принимать участие в боевых действиях Фото: REUTERS

Где-то две-три недели назад ваш покорный слуга, сопоставляя разные данные из открытых источников, пришел к выводу, что безвозвратные потери Украины в ходе российской специальной военной операции достигли рубежа в примерно 400 тысяч человек плюс-минус пару-тройку десятков тысяч.

Но все оказалось еще хуже. Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» совершенно случайно проговорился о реальном количестве погибших «защитников Батькивщины». Оператор запустил благотворительную акцию – отправь сообщение со словом «спасибо» на номер павшего солдата. Но в промо связисты по недосмотру признались, что «400 тысяч «героев» уже никогда не ответят на звонок». То есть, количество погибших составляет эти самые 400 тысяч.

Поясню, в чем разница. Безвозвратные потери – это не только погибшие на поле боя и умершие в госпиталях после полученных ранений, а также пленные. Это все, кто больше не сможет принимать участие в боевых действиях, в том числе, калеки и просто комиссованные медиками как инвалиды.

Но эти, что пленные, что инвалиды, калеки и прочие комиссованные на телефонный звонок ответить смогут. Конечно, если у них есть тот самый телефон. А сделать это не в состоянии только погибшие. То есть, с определенной уверенностью, ориентируясь на эти цифры, а также на примерное соотношение убитых и раненых, можно утверждать, что безвозвратные потери ВСУ составили от 500 до 550 тысяч боевых человеко-единиц.

Видео с откровением про 400 тысяч погибших провисело на сайте недолго, его оперативно удалили, но интернет, как известно, помнит все.

Было бы удивительно, если бы эти цифры впечатлили руководство Украины в Киеве. На самом деле они все прекрасно знают, но хранят эти цифры как самую большую военную тайну. О чем неоднократно уже говорили и Зеленский со своими советниками и помощниками, и заявляла замминистра обороны Украины Ганна Маляр (это фамилия, а не профессия).

Что и неудивительно, если учесть, что сейчас Зеленский и Генштаб ВСУ поставили и перед Офисом президента и военкоматами новые цели. По сообщению осведомленного украинского Телеграм-канала, «Офис президента согласился с планами и методами новой волны мобилизации, которые запросил Генштаб. За осень должны призвать в ряды ВСУ 200 тысяч украинцев, а за зиму-весну еще 300 тысяч человек».

Новая волна мобилизации уже вовсю развернулась в Харьковской, Черновицкой, Черниговской и других областях Украины. Причем этого не скрывают уже не только военкомы, но и руководители областных военных администраций.

А в Минобороны Украины негодуют по поводу большого количества уклонистов, не желающих отдавать свои жизни и здоровье за Зеленского и обожравшихся взятками военкомов.

- Нарратив «почему я буду умирать, пока в военкомате сидит взяточник?» — искаженный. Любовь к Родине — как любовь к родителям или детям, она безусловна, — заявила все та же замминистра обороны Маляр, которая уже раз десять взяла Работино и раз двадцать Артемовск (Бахмут).

Все очень просто по новой украинской схеме, которую уже начали продвигать: Родина = родители и дети = Зеленский, Ермак и военкомы.

Четыреста тысяч уже положили в землю, еще пятьсот тысяч готовится уложить. Принимают решения за решением про обустройство новых кладбищ и расширение старых.

Нет, я понимаю этот лозунг про «до последнего украинца», но до недавних пор я как-то не думал, что все настолько буквально.