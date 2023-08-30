Слава рассказала, что ее адвоката Елену Сенину подвергают травле в связи с делом против хирурга Хайдарова

Адвокат Елена Сенина и певица Слава Фото: Личный архив

Страсти силиконового бунта не утихают второй месяц. Напомним, что уже несколько десятков пострадавших во главе с певицами Славой и Любовью Успенской выразили свое недовольство проведенными им пластическими операциями звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. Слава (Анастасия Славенская) открыла буквально ящик Пандоры — в полку потерпевших постоянно пребывает. А Успенская назвала Хайдарова «мясником».

Интересы всех пострадавших представляет Адвокатское бюро г. Москвы «Рагозин, Сенина и партнеры» во главе с управляющим партнером, известным адвокатом Еленой Сениной. Интересы Тимура Хайдарова представляют звездный адвокат Александр Добровинский и адвокат Александр Бенхин.

Обе стороны довольно активны в СМИ. Александр Добровинский, не изменяя себе, назвал ситуацию с пострадавшими от пластических операций Тимура Хайдарова «сиськин бунт», а певицу Славу «пьющей женщиной». Адвокат Елена Сенина менее креативна: коллег не критикует, а все пишет и пишет заявления в разные инстанции.

Ранее мы уже сообщали, что Сенина подала порядка 30 заявлений на Хайдарова в разные инстанции и активно собирает материалы. А вчера певица Слава сообщила, что на ее адвоката организовали информационную атаку: «На Лену пишут фейки и заказные статьи». Мы проверили.

Действительно, после начала «силиконового скандала» появились публикации о Елене Сениной, имеющие явно порочащий характер: мол, фамилии меняла, медальки нацепила, «неудачница», «адвокатишко», и скоро, по словам пары телеграмм-каналов, ее ждет участь Блиновской и Лерчик за то, что адвокат еще и посмела преподавать в университете. Да уж... обвинения тяжкие... Обратились за комментариями к самой Сениной:

«Что тут можно сказать? У всех свои методы борьбы: у кого-то чистые, у кого-то грязные. Я не обращаю на это все внимание, делаю свою работу. Умные люди все понимают. Я знаю, кто это все заказывает и сколько за эти сочинения платят. Да, я имею многочисленные награды, которыми никогда не бравирую — лежат себе медали дома в коробочках, училась только на отлично, золотая медаль, красный диплом, два высших образования, кандидатская диссертация. Преподаю в университете с 2003 года, 20 лет уже в адвокатуре, ну и так далее. И буду вести себя достойно в любой ситуации. Но в суд подам, безусловно, в следственный комитет на подкуп СМИ и клевету тоже. Идем дальше».