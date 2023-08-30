Доигрались с санкциями: почему во Франции начали массово уничтожать произведенное вино

Сейчас несколько крупных винодельческих регионов Франции, особенно Бордо, испытывают трудности из-за падения спроса на вино, вызванного рядом причин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешний экономический кризис в Европе, связанный, в том числе, и с санкциями против России, бьет по самому дорогому для европейцев - привычной еде и напиткам. Как пишет Guardian, французское правительство объявило о выделении 200 миллионов евро на уничтожение излишков винодельческой продукции. На этот шаг власти решили пойти не просто так, а для того, чтобы не допустить падения цен на вино и, таким образом, избежать разорения производителей.

Сейчас несколько крупных винодельческих регионов Франции, особенно Бордо, испытывают трудности из-за падения спроса на вино, вызванного рядом причин. Одна из них - общее изменение потребительских привычек европейцев, которые постепенно переходит с вина на пиво. В частности, согласно последнему опросу Sowine, в 2023 году пиво на 1 процент опередило вино среди любимых алкогольных напитков французов. Кроме того, серьезно ударила по вину пандемия коронавируса, когда в результате закрытия ресторанов и баров винодельни потеряли устойчивые каналы сбыта своего продукта. Ну, а добило винокурни общее увеличение стоимости жизни в Европе. В результате у покупателей банально стало меньше денег, которые можно потратить на недешевый алкоголь.

По данным местной ассоциации фермеров, все это привело к перепроизводству алкогольных напитков, которое вызвало резкое падение цен и ударило по каждому третьему виноделу в регионе Бордо. Еще одним из пострадавших регионов стал Лангедок - крупнейший винодельческий район страны.

Газета Monde приводит слова одного из фермеров: «Сегодня цена бочки вина в продаже составляет 650-700 евро, при этом ее себестоимость €1200-1400 евро, но покупателей все равно нет».

Спирт из уничтоженного вина может быть продан другим компаниям для использования в производстве непищевых продуктов, таких как дезинфицирующие гели для рук, чистящие средства и парфюмерия.

В июне министерство сельского хозяйства Франции также объявило о том, что потратит 57 миллионов евро на выкорчевывание около 10% всех виноградников в регионе Бордо (примерно 9,5 тысяч гектаров), а также о выделении дополнительных средств для стимулирования виноградарей к переходу на выращивание других сельскохозяйственных культур, например, оливок.

Последний раз Европа переживала подобный «винный кризис» в середине 2000-х годов, и в итоге он вынудил ЕС реформировать свою сельскохозяйственную политику для того, чтобы сократить массовое перепроизводство вина, стимулируемое субсидиями. Тем не менее, европейцы по-прежнему тратят на поддержку виноделия более миллиарда евро в год.

Отразятся ли проблемы французских виноделов на российских потребителях? На этот вопрос директор по России Всемирной организации винного туризма Леонид Попович отвечает отрицательно. Как сказал эксперт в комментарии для «Комсомолки»: «Ни на цены, ни на ассортимент предлагаемого в России вина события во Франции не повлияют». Попович отмечает, что во всем мире последние несколько десятков лет наблюдается перепроизводство вина, поэтому нынешние проблемы французов были предсказуемы. Однако до сих пор в европейской стране остается так много виноделен, что о каких-то сложностях с выпуском этого алкогольного напитка говорить нельзя.