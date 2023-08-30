Зюганов: Кобзон принес в наше время три тысячи песен, любовь к Родине и мужество

Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

30 августа - 5 лет, как ушел из жизни народный артист СССР, Герой Труда России Иосиф Кобзон. Мы вспоминаем о нем сегодня с председателем Компартии России Геннадием Зюгановым

- Геннадий Андреевич, мы дружили с Иосифом Давыдовичем, у меня вопрос: что такое драгоценное, кроме трех тысяч песен, которые знал наизусть, этот человек смог из той советской эпохи перенести в нашу?

- Меня с ним связывали многолетние отношения: мы познакомились еще на комсомольских мероприятиях – пленумах, съездах, в походах. Иосиф Кобзон был выдающийся певец, талантливый гражданин, очень мужественный, честный человек. И он перенес с собой в новую эпоху, прежде всего, чувство товарищества, достоинства, редкого трудолюбия и настоящего патриотизма. Иосиф, вообще-то говоря, был на редкость храбрым человеком. Вы помните ситуацию с Дубровкой. (Речь идет о захвате террористами театрального центра на Дубровке 23 октября 2002 года. Кобзон трижды ходил к террористам, спас пять человек. – А.Г.) А когда началась атака нацистов, фашистов на Донбасс, он первый восстал.

- Я девять раз ездил с Иосифом Давыдовичем в борющийся и непокоренный Донбасс, он не только пел для своих земляков ( Кобзон родился в городе Часов Яр на Донбассе), но помогал медикаментами, деньгами госпиталям и больницам.

- Мы вместе с ним создали широкое движение «Дети России – детям Донбасса». Можете представить, его инициатива и сегодня не только живет, но умножается. Мы у нас в Снегирях (дом отдыха Управления делами Президента РФ – А.Г.) приняли уже 14 тысяч детей из «горячего» региона. Вот 1-2 сентября к нам приедут еще более двухсот человек, которые проходят тут прекрасную школу.

Не было потока, чтобы он сюда к детям не приезжал. Он умело разговаривал на их языке, он чувствовал их боль, он понимал, что сейчас нужна максимальная помощь. По его призыву сюда приезжали талантливые люди, которые с удовольствием выступали перед детьми, которые спасали душу этим детям.

- Я слышал признания десятков людей, которым помогал Иосиф Давыдович.

- Он был и бескорыстным человеком. Я знаю, сколько он помогал. У него всегда с собой была записная книжка, в которую записывал тех, обратился с просьбой, никогда не забывал ответить.

Я ему втройне благодарен. Была очень тяжелая ситуация, когда на меня сфабриковали дело за «Слово к народу», в котором я призывал граждан страны восстать против горбачевского предательства и ельцинского развала и безумия. Это было дело на десять лет тюрьмы. А это «Слово к народу» тогда подписали и крупнейшие писатели – Юрий Бондарев и Валентин Распутин, талантливые редакторы и журналисты – Валентин Чикин и Александр Проханов, подписал генерал армии Валентин Варенников и генерал Борис Громов, подписали Василий Стародубцев, председатель Крестьянского союза, и Александр Тизяков, президент Ассоциации госпредприятий и объединений промышленности. Мы обращались напрямую к людям: надо спасать свою Родину, страну. Мы были могучими и сильными, надо было проводить полноценные реформы, а не разрушать созданное ранее.

Так вот, тогда ельцинская камарилья сфабриковала дело и решила меня посадить. Иосиф пришел ко мне в кабинет и сказал: имей в виду, я первый восстану против этого, у меня есть каждый день микрофон и мои храбрые славные песни. Я говорю: вас не пустят на сцену. Он говорит: меня всегда пустят, у меня никто не отнимет мою волю и мои песни.

Я благодарен и великому кинорежиссеру Станиславу Говорухину, который то же самое сделал, что и Кобзон. И моим землякам – 60 коллективов тогда на Орловщине проголосовали за меня. И эта камарилья вынуждена была спрятать дело под сукно. Так что я сегодня кланяюсь светлой памяти Иосифа Давыдовича, его великое дело мы продолжаем. Память о нем никогда не умрет, а дело его вечное – дело мужественное, достойное и храброе.

- Мы однажды летали вместе с Валентиной Владимировной Терешковой и с Иосифом Давыдовичем Кобзоном в Сирию, где наши ВКС помогали бороться с террористами ИГИЛ. И у меня создалось впечатление, что он не просто с песнями приехал, он приехал вооружать наших бойцов, наших офицеров, наших генералов. Прямо над нами летали самолеты, уходившие на боевое задание и возвращавшиеся с него. Зрители – летчики и технический персонал аэродрома – менялись, а Кобзон пел без перерыва. Вот чем он вооружал нашу армию в Сирии, в Афганистане, на Северном Кавказе, на Донбассе? Какое оружие у него было?

- У него было главное оружие – духовная сила, могучее слово и личный талант и мужество.

Я, когда узнал, что он знает почти три тысячи песен наизусть, был просто поражен. Любую песню, которую мы ему называли, он пел. И пел моментально, они у него жили внутри, воспроизводились блестяще. У него, конечно, был чудный голос. Но одновременно – редкое трудолюбие. Вы правильно сказали, были ситуации, когда он начал петь в восемь вечера, а заканчивал под утро, потому что зрители не отпускали. Можете себе представить? Это вообще немыслимо, он будто и не уставал вовсе, хотя уже не был юным и потом буквально падал с ног.

Не секрет, что с последние годы жизни Иосиф Давыдович боролся с тяжёлой болезнью. Я, когда во время концертов приходил к нему за сцену в гримерную, видел, что ему тяжело. Но он выходит на сцену – и все, это другой человек: он сам насыщался этим духом, этой волей своих песен, этой нашей песенной классикой выдающейся, этим комсомольским простором, стройкой, размахом. И зрители его усталости не замечали. У него были песни на любой случай жизни.

- В том числе и такие, за которые любой другой певец мог получить большие неприятности.

- Именно так. Когда он спел песню в концертном зале «России» «Пьяный кучер», я сказал: вас больше сюда не пустят. «Пьяный кучер» - про все безумие Ельцина. Он один из первых проявил на сцене редкое мужество и достоинство, сказал правду о том, что бездарный спившийся человек возглавляет страну. Никакой он был не строитель и демократ, как рисуют его сторонники, а разрушитель страны.

- А ведь кроме выступлений перед публикой Кобзон занимался огромной общественной работой.

- Вот, все успевал! Иосиф Кобзон стоял у истоков возрождения нашей коммунистической детско-юношеской организации. Он мне сам рассказывал, что однажды при встрече предложил такую идею Владимиру Путину. Иосиф Давыдович подписал наше коллективное обращение к Президенту, а вместе с ним и его великие и знаменитые друзья: и композитор Александра Пахмутова, и поэт Николай Добронравов, и знаменитый полярник Артур Чилингаров, и бывшие первые секретари ЦК ВОКСМ Борис Пастухов, Евгений Тяжельников, Виктор Мишин.

- Я сегодня буду на кладбище, где покоится Иосиф Давыдович. И от вас цветы положу.

- Я не в Москве сейчас, не могу прийти, поэтому благодарю вас. Иосифа помню и люблю.