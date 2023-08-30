Российские военные в Запорожской области учатся использовать робота-пулеметчика

Все это уже когда-то было. Желание выжить в этих бескрайних степях Запорожской области побуждали воинов придумывать, как подобраться к противнику и остаться невредимым. Именно тут родилась тачанка. Она позволяла пулеметчикам быстро маневрировать в окрестностях Гуляй поля (памятник ей установлен в музее Махно). Идея установить вооружение на бездушную платформу реализовалась еще до Великой Отечественной, но впервые стала активно использоваться в 1943 году. Штурмовые группы фашистов активно применяли в Сталинграде беспилотные гусеничные танкетки -мины «Голиаф». Гитлеровцы уничтожали ими огневые точки и прорывали минные поля.

Стоит ли шутить о том, что сегодня немцы выдали Зеленскому из своих загашников подобные и передали Зеленскому, чтобы тот отстал? Украинским СМИ были продемонстрированы 25 роботов с установками для крепления пулеметов или пушек, и тех самых роботов-камикадзе, что могут доставить к чужим траншеям до 100 килограммов взрывчатки.

От старых нацистских современные «Голиафы» отличаются не только усиленной броней и мощными электрическими моторами, но и более совершенным управлением, которое позволяет оператору видеть поле боя и управлять вооружением.

Разработками боевых роботов на Украине занимаются не государственные, а частные компании, которых спонсирует министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Он недавно заявил о подготовке 7 тысяч операторов беспилотников, которых уже распределили по ротам.

Сегодня Минобороны России также продемонстрировало боевых роботов. Они попали в кадры подготовки штурмовых подразделений в Запорожской области.

«На тренировках также отрабатывается ведение боя с применением роботизированной установки с крупнокалиберным пулеметом», - говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что добровольцы, заключившие контракт с Минобороны России, совершенствуют боевую подготовку с учетом опыта СВО, а планом занятий предусмотрены «различные варианты тактических действий с переходом от одного вида боя к другому на фоне непрерывно меняющейся обстановки».

Военнослужащие отрабатывают ведение огня из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и крупнокалиберных пулеметов, которым по силам броня немецких «Голиафов».

Кстати, неверно думать, что в годы Великой Отечественной войны мы натаскивали на немцев только противотанковых собак. На вооружении нашей армии были телетанки (ТТ), которые управлялись по радио и могли под управлением оператора минировать доты противника. Но тогда наши телетанки (как и немецкие) показали низкую эффективность. Они часто падали в снарядные воронки, а потому их чаще использовали при обороне городов.

Но наши воины могут столкнуться с ними не только при освобождении населенных пунктов, как это было в Польше и Германии в 1945 году.

Современные наземные дроны стали намного эффективнее служебной собаки: получили оптику и навигацию, которые позволяют управлять ими на пересеченной местности в любое время суток. А потому, такое нападение может произойти на любом участке боевого соприкосновения.