Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- 30 августа - 5 лет, как ушел от нас Иосиф Кобзон, - с упоминания этой печальной даты журналист «Комсомольской правды» начал разговор с официальным представителем Кремля в нынешнюю среду.- Я бывал с Иосифом Давыдовичем девять раз в борющемся Донбассе. Его там называли высокоточным оружием - во всех смыслах. И после смерти имя Кобзона также остается символом борьбы Донбасса, России с укронацистами. Владимир Путин всегда очень проникновенно говорил об Иосифе Давыдовиче и относился к нему очень как-то даже по-домашнему. Как сегодня в Кремле оценивают великого певца и великого политика?

- Вы знаете, что президент имел очень теплые личные отношения с Иосифом Кобзоном, - поделился пресс-секретарь. - Владимир Путин всегда относился к нему как к большому таланту и к большому патриоту своей Родины. В этом плане ничего не изменилось и никогда не изменится.

- Спасибо.