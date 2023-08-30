В Иркутске открылось новое Суворовское военное училище

Минобороны России начало прием в Суворовское военное училище в Иркутске. Фото: mil.ru

Минобороны России начало прием в Суворовское военное училище в Иркутске. Новое училище размещено в черте города после реконструкции и реставрации существующих исторических зданий объекта культурного наследия регионального значения постройки 1912 года, где изначально располагалась военная гимназия, а позже легендарное Военно-воздушное авиационное инженерное училище.

Военные специалисты бережно отреставрировали исторический основной корпус с узнаваемой колоннадой входной группой. Выполнили усиление стен и монтаж перекрытий, устройство инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку.

- Новые корпуса училища возведены специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России по поручению Президента России сдано в срок, и уже 1 сентября текущего года примет своих первых воспитанников, - заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что руководством военного училища уже формировано штатное расписание, планы учебной и воспитательной работы, подготовлен график занятий, полностью готовы спальные места.

Готовность завершенного строительства к учебному году в рамках рабочей поездки проинспектировали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

С ними новое довузовское учреждение Минобороны России осмотрел народный артист РФ Алексей Гуськов.