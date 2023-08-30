Осень – идеальная пора, чтобы сменить работу: Какие вакансии легче всего найти на рынке труда

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Осень - это не только хандра и тоска по ушедшему лету. Как выясняется, это еще и идеальная пора для тех, кто хочет сменить работу! Как показал опрос сервиса Зарплата.ру, так считают 58% россиян. Еще 24% респондентов возлагают надежды на начало зимы.

Профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов настроение россиян разделяет.

- Традиционно окончание летних отпусков и начало нового учебного года совпадает с тем, что люди начинают активный поиск новой работы, - говорит эксперт. – Это объясняется тем, что, когда человек заканчивает работать на одном рабочем месте, он должен отгулять все положенные отпуска и получить соответствующую компенсацию за них. Часто этот период приходится на лето и к его окончанию начинаются поиски нового рабочего места. Отмечу, что большинство соискателей специально стараются трудоустроиться осенью, чтобы их следующий отпуск пришелся снова на лето. По Трудовому кодексу на новом рабочем месте можно оформить оплачиваемые дни отдыха спустя 11 месяцев. Такая практика сложилась не только в России, но и во многих странах мира.

По словам эксперта, осень – удобное время для поиска любой работы: как офисной, так и «физической». К слову, сейчас в России официальный уровень безработицы - около 3%.

- Таких показателей не было никогда, - подчеркивает Александр Сафонов. – С одной стороны, это радует. Но с другой – у руководителей предприятий есть повод напрячься, потому что кадровый дефицит будет ограничивать возможности развития отраслей, регионов, открытия новых проектов. Нужно разрабатывать новые подходы повышения эффективности труда. Это должны быть не совместительство или сверхурочная работа, а сокращение ненужных функций сотрудников и автоматизация производства.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН