Режиссер Александр Лазарев объяснил отмену гастролей «Ленкома» в Израиле: «Нам начали угрожать»

Режиссер Александр Лазарев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Показы легендарного спектакля «Поминальная молитва» должны были состояться на сцене старейшего израильского театра «Габима» с 29 октября по 1 ноября.

Эта постановка режиссёра Марка Захарова по пьесе Григория Горина (по произведениям классика еврейской литературы Шолом-Алейхема). По мнению директора «Ленкома» Марка Варшавера, сегодня этот спектакль звучит особенно актуально. Не только потому, что действие происходит в украинском местечке, где мирно живут русские, евреи и украинцы. Но и потом, что это спектакль о людях, о вере и доброте, о том, как важно в любых ситуациях оставаться человеком, уметь прощать и видеть в другом такого же человека, как и ты. Режиссер восстановления - народный артист РФ Александр Лазарев. Сценография - народного художника России Олега Шейнциса, музыка - композитора Михаила Глуза. Что в этом блистательном авторском составе возмутило уехавшего в Израиль год назад экс-артиста МХТ Анатолия Белого, трудно понять. Но именно он поднял бучу в соцсетях, призвал к протесту против гастролей московских коллег.

После этого началась «истерия, захватившая неконтролируемую группу «украинских патриотов» Израиля», - объяснили в «Ленкоме». Стали поступать угрозы в соцсетях, нецензурные, агрессивные оскорбления: «На «Ленком» и его сотрудников обрушился шквал помойного словоблудия низкого пошиба, перемежающегося с угрозами «местечковой коммунальной кухни». К сожалению, никакой внятной позиции от государственного театра и от властей Израиля, как и гарантий безопасности, мы не получили», - говорится в открытом письме «Ленкома». - Мы сожалеем и считаем недопустимым, что вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества оказываются в руках хулигански настроенной кучки граждан, выступающих от имени Израиля».

В целях безопасности театр принял решение отложить гастроли до лучших времен. О реакции артистов, которые должны были участвовать в этой поездке,

«КП» спросила Александра Лазарева, режиссера восстановленной версии «Поминальной молитвы».

- Очень жаль, что возникла такая ситуация, что группа очень неразумных людей оказалась слишком активной, - высказал своё мнение Александр Лазарев. - Они подняли истерию, даже не зная, о чём наш спектакль. Ведь как начинается «Поминальная молитва»: «В деревне Анатовка с давних пор жили русские, украинцы и евреи. Жили вместе, работали вместе, только умирать ходили каждый на свое кладбище...».

Это спектакль о мире, о добрососедстве, о любви... И вдруг такая волна агрессии! Нам стали угрожать. Поэтому руководство театра приняло решение отменить гастроли. Хотя у меня к этому двоякое отношение. И трудный выбор. С одной стороны, можно было бы поехать несмотря ни на что и сыграть спектакль. Огромное количество зрителей хотели его увидеть. Билеты проданы, поэтому были запланированы ещё дополнительные показы. Ленкомовцы тоже ждали этих гастролей. Но с другой стороны, зачем пачкать этот святой спектакль, на мой взгляд, лучшее творение Марка Захарова о тех, кто обещал закидать нас тухлыми яйцами, кто писал нам матерные угрозы? Очень жаль, что мы не едем. Я расстроился. Хотел, чтобы наш спектакль увидели именно на Святой Земле. В нём поднимаются общечеловеческие темы добра, любви… Чего не понимают озверелые русофобы, который устроили этот шабаш в соцсетях. Поднял волну сбежавший из России бывший наш коллега Белый. Его поддержали такие же, как он, оголтелые.

- Может быть, им движет творческая зависть?

- У меня почти нет сомнений, что в нём сидит зависть и сожаление, что год назад он совершил этот шаг - уехал из России. Здесь он имел работу, зрителя, поклонников, хорошие заработки. Там он не будет иметь ничего. Будет ездить с концертиками по местным клубам, читать стихи в кибуци. Кому это интересно? Его актерская судьба закончилась. Думаю, он это понял. Кому он там нужен? Только оголтелым русофобам, это его целевая аудитория.

- По-моему, он просто недальновидный артист. На днях у Белого начинаются гастроли в Грузии и Армении. Ведь и ему могут сорвать гастроли.

- Кто он такой, чтобы его травить, или срывать ему гастроли? Обращать внимания на таких людей точно не стоит…