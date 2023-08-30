49% россиян хотят запретить самим себе брать кредиты

Кабмин хочет разрешить россиянам устанавливать запрет банкам выдавать себе кредиты. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кабмин хочет разрешить россиянам устанавливать запрет банкам выдавать себе кредиты. Ожидается, что это поможет оградить население от мошенников, а также даст возможность людям избавить родственников от долговой нагрузки. Как оказалось, половиной россиян (49%) уже сейчас хотели бы установить такой самозапрет, чтобы обезопасить себя от злоумышленников. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

«Надеюсь, скоро всем будет доступна такая опция. Кредит - это рабство. Сразу самозапрет поставлю, как только появится возможность», - говорит участник опроса.

Еще 23% респондентов хотели бы установить запрет пожилым родственникам, чтобы банки не навязывали им свои услуги, а мошенники не смогли бы похитить их сбережения. 15% опрошенных пока затрудняются ответить, они намерены сначала посмотреть, как будет работать функция самозапрета на кредиты в разных банках, и возможно, когда-то воспользуются ею.

При этом только 4% сообщили, что точно не будут устанавливать себе никаких запретов, во-первых, потому что хотят иметь возможность в любой момент взять кредит, а во-вторых, уверены, что никакие мошенники им не угрожают, поэтому все самозапреты не более чем игра с самим собой.

«Все это глупости. Борьба с самим собой», - рассуждает участница опроса.

7% опрошенных добавили, что и так уже имеют кредит или даже несколько, и не представляют в будущем свою жизнь без долгов.

«Сейчас такие времена, без кредитов не проживешь», - жалуется респондентка.

Оставшийся 1% выбрали вариант «Другое» и предложили просто ужесточить правила выдачи кредитов и сделать рекламу менее навязчивой.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,1 тысячи человек.