Обрести свою музу может каждый – до конца недели можно посетить бесплатные мероприятия, посвященные музыке и поэзии

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В этот период можно будет послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах ведущих экспертов, а также пройти бесплатные видеокурсы. А для тех, кто хочет найти вдохновение и погрузиться в творческую среду команда онлайн-университета творческих профессий Муза и внутреннего литературного движения «Прочитай: от А до AI» подготовила серию бесплатных онлайн-мероприятий.

Так к 90-летию легендарного поэта-шестидесятника Андрея Вознесенского подростковая поэтическая группа под руководством поэта Андрея Родионова и драматурга Екатерины Троепольской открыли серию мероприятий театральным перфомансом «Андрюшины стихи». Именно так по легенде называлась папка, где Борис Пастернак аккуратно хранил стихи юного Андрея Вознесенского со своими пометками. Переписка мастера и молодого таланта стала смысловой основой перформанса и исследования.

«Наш спектакль — о коммуникации между людьми, которые разделены пропастью опыта и признания, но объединены одной профессиональной страстью. Вне зависимости от того, писали ли вы когда-нибудь стихи, в этом спектакле вы узнаете себя, своё пытливое, неуверенное сердце, поиск собственного пути среди авторитетов и социально значимых величин», — рассказала драматург и продюсер Екатерина Троепольская.

Сегодня 30 сентября проректор Российской академии музыки им. Гнесиных Дина Кирнарская провела лекцию-вдохновение «Воспитание чувств» о том, как искусство помогает воспитать в себе счастье, а творчество делает нас по-настоящему живыми людьми.

Финальным аккордом серии мероприятий станет лекция-концерт «Игра в бисер». Джазовый пианист, участник коллектива LRK Trio Евгений Лебедев расскажет о том, как повлияла русская музыкальная культура на развитие джаза, и о том, возможно ли исполнить блюз, опираясь на музыкальные открытия Скрябина и был бы Чайковский против импровизаций на свои темы.