Военная спецоперация на Украине 31 августа 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 августа 2023 года.

Минобороны РФ в сводке за сутки сообщило, что ночью 30 августа российские войска совершили ракетный удар по центрам управления и разведки ВСУ. Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

На Краснолиманском направлении российские подразделения успешно отразили очередную атаку украинских войск. За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

ВС России на Запорожском направлении успешно отразили девять украинских атак в районе Вербового и Работино. За сутки было уничтожено до 85 боевиков, а также 15 единиц военной техники, среди которой было семь гаубиц производства стран НАТО.

ВС России при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили вагоны с боеприпасами украинских войск на станции разгрузки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что при текущих темпах ВСУ уже скоро потеряют весь личный состав, что ознаменует конец их наступления.

Зеленский угодил в капкан и рискует лишиться своей власти. Такого мнения придерживается полковник ВС США Ларри Уилкерсон в интервью каналу Dialogue Works.