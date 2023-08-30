Герой спецоперации «Z» гвардии рядовой Батыров обеспечил боепитание минометного расчета

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стояньем города не берут, воюют уменьем, а не числом, от уменья происходит согласие», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи».

ПРЕДОТВРАТИЛ ПРОРЫВ ГРУППЫ ДИВЕРСАНТОВ

Гвардии лейтенант Игорь Суханов

«Гвардии лейтенант Игорь Суханов на рубеже обороны выполнял задачу по прикрытию инженерных подразделений. Его разведывательная группа постоянно вела разведку с целью не допустить проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп и передачи сведений о создаваемых инженерных заграждениях. В районе одного из приграничных населенных пунктов, подразделение Суханова вскрыло попытку осуществления противником пересечения государственной границы. Оценив боевой состав противника и возможные маршруты движения, Игорь оперативно и скрытно распределил личный состав разведгруппы, выбрав наиболее выгодные огневые позиции. В ходе завязавшегося боя с превосходящей по численности диверсионно-разведывательной группой противника противник понес потери. В первые минуты боя было уничтожено до шести боевиков убитыми, что вынудило диверсантов отступить на исходные рубежи.

Во время досмотра места боестолкновения было захвачено вооружение, боеприпасы и разведывательные БПЛА, элементы экипировки и снаряжения. Оперативно изучив информацию с карты памяти БПЛА, Суханов определил координаты позиции украинских боевиков, откуда был произведен запуск дрона. По координатам, переданным Сухановым, был нанесен точный артиллерийский удар, в результате которого противник потерял более десяти боевиков и одну бронированную машину. Благодаря грамотным и уверенным действиям, разведывательная группа под командованием гвардии лейтенанта Игоря Суханова предотвратила попытку проникновения ДРГ на территорию Российской Федерации, не допустила сбор разведданных о подготовке инженерных заграждений и уничтожила подготовленных диверсантов, не допустив потерь среди российский военнослужащих.

ЗАШЛИ УКРАИНСКИМ БОЕВИКАМ ВО ФЛАНГ

Гвардии лейтенант Михаил Сухенко

«Заместитель командира десантно-штурмовой роты по военно-политической работе гвардии лейтенант Михаил Сухенко, выполняя задачи в одном из районов обороны российских войск в составе подразделения морской пехоты, организовал отражение атаки противника на значимом тактическом направлении.

Обнаружив выдвижение противника к одному из рубежей обороны принял командование подразделением и лично руководил отражением атаки. Несмотря на постоянный артиллерийский обстрел оборонительной позиции Сухенко оценил складывающуюся обстановку, сформировал штурмовую группу и принял решение контратаковать. Группа под командованием Сухенко благодаря отличному знанию местности скрытно выдвинулась во фланг атакующего подразделения противника. Михаил Сухенко грамотно и оперативно распределил задачи личного состава штурмовой группы и рубежи открытия огня. В ходе контратаки группа Сухенко уничтожила огневые средства наступающего противника и штурмовую группу украинских боевиков. Продолжив штурмовые действия, группа Сухенко отразила атаку противника и отбросила его на исходные рубежи. Благодаря смелым и решительным действиям гвардии лейтенанта Михаила Сухенко не было допущено прорыва обороны, нанесены значимые потери противнику и сорваны планы противника по продвижению на тактически значимом направлении».

ПРИНЯЛ УДАР ШТУРМОВОЙ ГРУППЫ НА СЕБЯ

Гвардии младший сержант Алим Агламазов

«Отделение морских пехотинцев под руководством гвардии младшего сержанта Алима Агламазова в составе батальонной тактической группы выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов. Противник начал вести артиллерийский обстрел позиций батальона. Алим находился на наблюдательном посту и, несмотря на начавшийся обстрел, продолжал наблюдать за подступами к оборонительным позициям морских пехотинцев. Своевременно обнаружив выдвижение штурмовой группы под прикрытием боевой машины пехоты иностранного производства Алим, занял выгодную замаскированную огневую позицию и точным выстрелом из гранатомета поразил БМП противника и уничтожил огнем из стрелкового оружия экипаж. После чего руководил огнем подчиненного отделения по уничтожению штурмовой группы противника, лишившейся огневой поддержки и прикрытия бронетехники. Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии младшего сержанта Алима Агламазова и его подчиненных, противник не смог приблизиться незамеченным к нашим позициям, в результате завязавшегося боя понес значительные потери в живой силе и отступил».

ОБЕСПЕЧИЛ БОЕПИТАНИЕ МИНОМЕТНОГО РАСЧЕТА

Гвардии рядовой Руслан Батыров

«Минометный расчет, в составе которого действовал гвардии рядовой Руслан Батыров, обеспечивал артиллерийскую поддержку российских войск в одном из районов обороны. Противник при поддержке крупнокалиберной артиллерии перешел в наступление с целью выбить российские войска с тактически важной позиции. Попав под массированный обстрел, минометный расчет скрытно покинул занимаемый рубеж и оперативно развернулся на временной огневой позиции. Батыров обеспечивал подготовку снарядов к ведению огня и заряжание миномета. Ведя интенсивный огонь по наступающему противнику, боекомплект быстро расходовался. Несмотря на массированный артиллерийский обстрел, гвардии рядовой Батыров несколько раз выдвигался к замаскированным полевым складам, обеспечивая непрерывный темп ведения стрельбы по живой силе наступающего противника. В результате точной и беспрерывной стрельбы противник понес ощутимые потери и отошел на исходные рубежи. Самоотверженные, грамотные и смелые действия гвардии рядового Руслана Батырова позволили российским подразделениям удержать важные оборонительные рубежи и нанести противнику значительные потери в живой силе».

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