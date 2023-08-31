«Я календарь переверну – и снова третье сентября»: Как песни про странные даты стали народными хитами

Михаил Шуфутинский с женой Светланой подготовились к встрече «Третьего сентября» Фото: соцсети

За последние годы, благодаря одноименному хиту, день 3 сентября стал почти праздничным. Песня «Третье сентября» впервые прозвучала 30 лет назад. Сейчас ролики с хитом и мемы на песню «Третье сентября» пересылают друг другу и стар, и млад. Авторы песни за каждое ее публичное звучание получают авторские отчисления. То есть всякий раз как Михаил Шуфутинский звучит с «Третьим сентября» на радио или концертах – авторам копеечка «капает». Мы собрали любимые разными поколениями песни о таких же странных датах (с точки зрения выбора числа – героя хита). Авторы (или их наследники) регулярно получают небольшой, но приятный гонорар, так как эта музыка не забыта.

Песню на музыку Игоря Крутого и слова Игоря Николаева «Третье сентября» певец Михаил Шуфутинский впервые спел в 1993 году. А песня с каждым годом только набирает «обороты». Особенный ажиотаж возник лет пять назад.

Мы спросили Михаила Захаровича заметил ли он данный ажиотаж? «Да, некоторый ажиотаж существует. Люди хотят приурочить к этому дню или свою свадьбу, или что-то еще. У многих день рождения в этот день, поэтому стараются отпраздновать особенно. Я не отслеживал, в какой момент начался ажиотаж, но гораздо раньше, чем пять лет тому назад. Но он как-то сам собой усиливается, и меня это совершенно не смущает», - сообщил нам Шуфутинский.

Михаил Шуфутинский говорит, что если песня существует столько лет, то значит в ней есть что-то от чего у людей мурашки бегают по коже. Но маэстро ничего специально не делал для раскрутки «Третьего сентября» - даже клипа не снял. При этом Шуфутинский называет «Третье сентября» одной из главных песен своей жизни — любят все.

Игорь Николаев объяснял как сочинял: просто у него придумалась строчка «я календарь переверну - и снова 3 сентября, на фото я твое взгляну – и снова 3 сентября». Она прекрасно легла на музыку его товарища Игоря Крутого. И только после этого будущий хит оброс сюжетом. Николаев честно говорит: «За этой датой ничего не стоит. Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого. Так рождаются песни. Те, которые надолго. Спасибо Игорю Крутому и Мише Шуфутинскому, и всем вам за то, что у нас появился новый «красный день календаря».

У Михаила Шуфутинского «глаз наметан»: «Как только Игорь Крутой сыграл эту чудесную музыку, я мгновенно понял – это мое. Да и сам он мне сразу сказал: «Обязательно возьми эту песню и сделай ее». Интересно, что старший из шести внуков Шуфутинского родился именно 3 сентября – 1995 года. Год назад Шуфутинский записал еще один вариант хита: перепел «Третье сентября» с модным у молодежи исполнителем Егором Кридом.

Песня «День рождения твой не на праздник похож - третье ноября…» впервые прозвучала в 1987 году в программе «Утренняя почта». Музыкальный редактор, которая отбирала материал для эфира, была знакома с автором музыки. В самом первом варианте (клипе) будущий хит исполнял автор музыки Алексей Максимов, слова песни написала Маргарита Пушкина. После этого песню берет в репертуар Людмила Сенчина и делает ее одной из главных в своей концертной программе. Так песня ушла «в народ».

Автор слов песни «День рождения» Маргарита Пушкина написала текст с данной датой не случайно. Пушкина крепко дружила со знаменитым автором и исполнителем Александром Градским и сделала темой песни его день рождения - 3 ноября. Александр Градский никого специально не приглашал и праздновал день рождения 3 ноября дома с теми, кто об этом вспоминал и приходил в гости сам – отмечали по-разному, но всегда слушали музыку, организовывали спонтанное застолье без пафоса и свечек с тортом. В тексте есть строчка «хоть звучит пустоте и моде назло песня о Мишель». Речь о хите группы The Beatles, которую Пол Маккартни написал именно 3 ноября (1965 года).

В 2005 году Людмила Сенчина записала еще один вариант песни «День рождения твой не на праздник похож…» - исполнила хит дуэтом с лидером группы «МультFильмы». Сейчас хит есть в репертуаре Натали и других исполнителей.

Впервые песня «Двенадцать дней» («с первого по тринадцатое нашего января сами собой набираются старые номера…) была исполнена актером Александром Абдуловым в музыкальном фильме «Витражных дел мастер» (1985 год) полностью основанном на стихах поэта Андрея Вознесенского. Музыку к этой песне написал Игорь Николаев. Популярность к композиции пришла после того, как она прозвучала в 1987 году в эфире «Утренней почты». Из-за сухого закона пришлось переделать строчку перед записью эфира. Игорь Николаев рассказал историю переделки: «Я написал музыку для своего приятеля актера Александра Абдулова на стихи Андрея Вознесенского. И эту песню не утвердили на худсовете. Сашка: «Что же делать?!» Вознесенский – он же классик, у него же все до запятой выверено…» А Николаев не растерялся и сразу из Останкино (друг сидел рядом) позвонил на домашний Вознесенскому и попросил переделать «алкогольную строчку»: «я закопал шампанское под снегопад в саду, выйду с тобою с опаскою - вдруг его не найду…». Поэт переделал за секунду и велел записывать: вместо эмоции опасения «вдруг его не найду» появилось просто «я его не найду». Так герой песни оставался трезвым. Николаев говорит: «На записи для редакторской оценки спели с Сашей Абдуловым так, а для эфира удалось протащить первоначальную версию и никто не заметил».

Февраль с несуществующей датой существует у молодежи в плейлистах. Репер Гуф и певица Мари Краймбрери исполняют мелодичную песню о любви «31 февраля». Намекают, что хотят быть вместе бесконечно, назначают свидание: «Я хочу с тобой гулять до первого 31 февраля...» Так как аудитория у исполнителей молодежная – по ходу текста напоминают, что такой даты не существует. Мари говорит, что сочинила дуэт пополам с Гуфом: «У меня был припев, мелодия, а он прописал все куплеты...» Необычная дата – фишка, которыми молодежь привлекает внимание.

Ирина Аллегрова поет свое «9 марта» с таким подтекстом, чтобы у мужчин не оставалось сомнений, что поздравлять нужно дам всегда, а не только 8 марта. «Клара когда-то была не права, выделив лишь день из целого года, сутки от счастья кружит голова - ну, а с утра дамам на работу…» Музыку и стихи женского гимна написал один из любимых авторов Аллегровой Константин Губин. Мужчина голосом Ирины Александровны указал как надо: «9 марта, и 10 марта и дальше все без исключения дни календаря – я объявляю праздником! Всемирным женским праздником…» Ирина Аллегрова говорит, что этот хит

Кстати, Андрей Аверин, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин в «Камеди Клаб» как-то устроили (исполнили) свое юмористическое «9 марта». А там: «На работу с утра не встала Алла. Ксюша воду пьет из душа, Света спит у туалета. В этом во всем виновата эта зловещая дата 9 марта…»