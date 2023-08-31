Александр Вдовин, угрожавший Хайдарову, заявил, что «полностью раскаивается» в содеянном

Александр Вдовин Фото: Личный архив

KP.RU уже сообщал, что супруга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши вынуждена была обратиться в полицию, так как экс-пациент звездного хирурга Александр Вдовин систематически угрожал ей и ее семье расправой. Александр, который сам является челюстно-лицевым хирургом, увеличил ягодицы у Хайдарова шесть лет назад, которые, по его словам, начали буквально… гнить. Не получив компенсацию — Вдовин просил у врача 10 млн рублей — Александр начал угрожать Хайдарову и непосредственно его жене и детям в соцсетях.

Адвокат Алена Коробейникова и Светлана Сильваши Фото: Личный архив

Поэтому по прибытии в Россию из Греции, где семья звездного хирурга проводила отпуск, Светлана Сильваши в сопровождении юриста Алены Коробейниковой — она же супруга адвоката Александра Бенхина и довольная пациентка Хайдарова, которая сделала у него грудь — отправилась в полицию, где написала заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности Александра Вдовина.

В тот же день в полицию должен был явиться и Вдовин, но этого не произошло. Впрочем, на следующий день Александр все же дошел до отделения, куда было подано заявление о вымогательстве и угрозах с его стороны в адрес Тимура Хайдарова и его семьи. Александра сопровождала адвокат Славы и Любови Успенской Елена Сенина.

Как стало известно KP.RU, в полиции Вдовин провел несколько часов, и по результатам проведенных мероприятий сотрудники правоохранительных органов заверили Светлану Сильваши, что, с его слов, Александр «полностью раскаивается в содеянном, просит не расценивать его слова как вымогательство». Кроме того, Вдовин пообещал, что более не будет преследовать доктора Хайдарова и его семью, также не будет размещать в своих соцсетях оскорбительные материалы, порочащие честь и достоинство доктора и его близких.

«Вдовину неоднократно было разъяснено, что в случае, если он продолжит оскорблять доктора и его семью, угрожать им, а также требовать с него деньги — это однозначно будет квалифицировано как вымогательство, и против него будет возбуждено дело по соответствующей статье уголовного кодекса», — рассказал KP.RU адвокат Хайдарова Александр Бенхин. — На данный момент Светлана Сильваши не настаивает на задержании Вдовина и возбуждении дела, потому что жалеет Александра».

Напомним, что в этом году у Вдовина началось серьезное воспаление в левой ягодице. Александру пришлось обратиться к врачам и даже удалить импланты. По его словам, боли и дискомфорт в области пятой точки беспокоили его все это время. При этом, за прошедшие шесть лет с момента операции Вдовин ни разу не обращался в клинику: не приходил на осмотры и перевязки и в принципе не жаловался на проблемы со здоровьем.