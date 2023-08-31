Диверсантов было вдвое больше, чем росгвардейцев: стали известны подробности задержания украинской ДРГ в брянских лесах

Среди задержанных диверсантов в Брянской области были офицеры СБУ и ГУР Украины

О задержании очередной диверсионной группы (ДРГ) киевского режима в Брянской области появились подробности. Оказывается, ДРГ, которая состояла из кадровых офицеров Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки и спецназовцев Службы специальных операций (ССО) Министерства обороны Украины заметили в лесном дозоре сотрудники Росгвардии. Наши воины предупредили о «гостях» сотрудников ФСБ и МВД России, некоторое время шли по следам за ДРГ, а потом разделились, зашли с трех сторон и приняли неравный бой.

Вот, как о действиях военнослужащих Росгвардии рассказал председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн: «Примерно в 19.10 брянские росгвардейцы, прочесывая территорию (была информация о появлении ДРГ ВСУ), обнаружили в районе с. Глинное группу людей с оружием и в камуфляже. Двое росгвардейцев — остались в засаде, трое — начали скрытно ее преследовать. Всеми действиями руководил старший группы — начальник разведки Брянского управления Росгвардии. Когда диверсанты остановились на привал, росгвардейцы — внезапно атаковали их сразу с трех сторон. Хотя соотношение сил было 1:2 не в нашу пользу, фактор неожиданности — сработал».

Как ранее сообщали в ФСБ России, двух диверсантов, попытавшихся оказать сопротивление, бойцы Росгвардии уничтожили на месте, а четырех — взяли в плен (из них трое - раненые). Потери с нашей стороны: легкие пулевые ранения у двух военнослужащих.

«Еще один, седьмой член ДРГ, был задержан и обезоружен неподалеку совместными силами ФСБ и Росгвардии - сработала оставленная засада», - пояснил Хинштейн.

У диверсантов с собой было оружие спецподразделений НАТО, приборы бесшумной стрельбы, ночного видения, ручные осколочные гранаты, а также магнитные мины для дистанционного минирования машин и других объектов гражданской инфраструктуры.

Отметим, что улов оказался довольно знатным: среди пленных – действующие офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), которые могут рассказать много интересного и полезного. Хотя бы о том, куда переехали главные офисы их служб в Киеве после нашего ракетного удара.

Руководство Росгвардии уже приняло решение представить героев к наградам.

Напомним, этот бой произошел в Навельском районе Брянской области, неделю назад подобную ДРГ разгромили в Климовском районе, а две недели назад в Стародубском. Тогда у убитых диверсантов также были обнаружены диверсионные мины с дистанционными взрывателями, которые имеют на вооружении специальные подразделения НАТО, а также FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой, которые они собирались использовать для провокаций.