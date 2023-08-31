Можно ли сэкономить на такси 1 сентября: полезные советы родителям

На календаре последний день лета, и 31 августа для родителей учеников становится настоящим квестом, ведь нужно учесть массу деталей. Не забыть о цветах, отгладить школьную форму и начистить обувь, позаботиться о том, чтобы успеть вовремя на линейку, а после, вернуться на работу или отправиться в гости – это только вершина айсберга забот, который сваливается в последний день лета на мам и пап.

Обычно в этот день на городских улицах образуются пробки, так что в крупных городах давно рекомендуют выбирать для поездок общественный транспорт или такси. Последний вариант пользуется особым спросом, так что найти свободную машину за 5 минут до отправления - тот еще квест.

В прошлом году 1 сентября поездок на такси было больше, чем в последний день лета на 10-20%. Так что о комфортном передвижении стоит позаботиться заранее.

«Комсомолка» собрала полезные советы, как подстраховать себя 1 сентября от транспортных накладок.

По данным Яндекс Go, больше всего заказов в этот день делают около 07.30 утра, поэтому лучше немного подождать и вызвать такси на 10-15 мин позже или, наоборот, раньше этого времени.

Купить цветы на линейку или школьные принадлежности, конечно, лучше накануне, но если не удалось, то можно организовать доставку из интернет-магазинов. В Москве и Санкт-Петербурге сделать это совсем не сложно.

Многолетняя статистика показывает, что уже к 08.10 утра спрос на такси снижается. Так что тем, кто спешит на линейку к 9.00, можно вызывать после этого времени.

А вот после девяти утра цены снова растут, это едут те, кто спешит на работу. Так что, если вам не к спеху или после линейки вы намерены отправиться на прогулку или в гости, то лучше заказывать машину после 10 часов, это позволит сэкономить и не угодить в час пик.

В 2023 году сразу после торжественных линеек школьников ждут два выходных. Суббота и воскресенье у многих уже распланированы. В первый выходной экономнее ездить на такси до 14.00 и в конце дня — в промежутке с 19:00 до 21.00.

А в воскресенье, 3 сентября, лучше запланировать поездку до 18:00 — вечером такси заказывают чаще, вероятно, чтобы вернуться домой и подготовиться к новой неделе.

Крупные перевозчики уже заявили, что цены на такси 1 сентября меняться не будут. Однако стоит учитывать, что финальная стоимость поездки все-таки зависит от множества факторов, в том числе количества свободных машин и количества заказов такси.

Не стоит забывать о безопасности. Перевозить детей можно только в детском кресле или с использованием специального удерживающего устройства. Обычно водители, которые выполняют детские рейсы, проходят дополнительную подготовку и учатся правильно устанавливать и регулировать кресла, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров.

Можно заказать такси с детским креслом. А если удобнее поехать со своим, нужно выбрать в приложении соответствующую опцию — это не увеличивает цену поездки.