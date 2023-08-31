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31 августа открывается набор поступающих на программу повышения квалификации «Коммуникации в здравоохранении». Это новое направление для «около» медицинского образования. Флагманский курс стартует в Сеченовском университете.

Образ медицины на протяжении всего времени существования всегда сталкивался с различными стереотипами, как негативного, так и позитивного характера. Объективные показатели в области охраны здоровья демонстрируют планомерное развитие отрасли, однако она остается одной из самых кризисных в медиапространстве.

«Эффективные коммуникации формируют атмосферу доверия между государством, медицинским сообществом и жителями нашей страны. Они являются одним из важнейших инструментов реализации национальных проектов и государственных программ. Без них государственное регулирование, направленное на улучшение работы отрасли, может выглядеть со стороны как простое «закручиваение гаек». Именно через открытый диалог мы выстраиваем систему здравоохранения, которая в полной мере отвечает запросам граждан. В этой связи принципиально важно, чтобы органы управления здравоохранением регионов, медицинские организации, вузы, разработчики и производители медпродукции уделяли коммуникациям особое внимание, вели их на понятном широкой общественности языке», — сказал помощник Министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Журналистам, которые пишут на темы о здоровье, важно знать основы медицины, а медицинским специалистам будет интересно изучить основы коммуникаций. Это поможет писать и говорить «для людей», не теряя основной смысл. Разработчики курса нашли решение и объединили две сущности.

«Тема здравоохранения всегда вызывает у людей повышенный интерес, так как она касается лично каждого. Медицинский язык богат сложной терминологией, и многие, наверняка, сталкивались на приеме у врача с незнакомыми словами. Крайне важно предоставлять человеку нужную информацию о профилактике, диагностике и лечении заболеваний на понятном ему языке. Этот блок - неотъемлемая часть национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Именно поэтому профильным журналистам будет полезно изучить основы медицины, а медицинским специалистам – основы коммуникаций», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

На базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова обучающихся ждут лекции и мастер-классы от ведущих экспертов в сфере массовых коммуникаций.

«Сеченовский Университет в эти дни отмечает 265-летний юбилей. Сегодня Университет активно трансформируется из отраслевого медицинского вуза в глобальный исследовательский мировой университет наук о жизни, задачами которого является подготовка специалистов нового поколения, обладающих самыми передовыми знаниями и междисциплинарными компетенциями. Выстраивание эффективных коммуникаций лежит в основе обеспечения пациентоориентированности и доверия к системе здравоохранения в целом. И этому нужно учиться не только врачам, но и организаторам здравоохранения, представителям СМИ, некоммерческих организаций, ведь только объединяя усилия мы добьемся высокого результата!» — поделился проректор по инновационной и клинической деятельности Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Виктор Фомин.

В информационном поле мы постоянно сталкиваемся с новостями про развитие здравоохранения. Пресса, телевидение, радио, Интернет – те инструменты, которые позволяют выстроить диалог с населением.

«Для нас тема здоровья всегда была одной из самых важных. Неслучайно большую часть 25-летней истории нашего бренда в России она была вынесена в его название – Men's Health (мужское здоровье). Запустив это издание в 1998 году мы предложили новый подход – говорили о здоровье легким и понятным языком, прививая читателям глянцевой прессы моду не только на красивую одежду, но и на здоровый образ жизни, на внимательное отношение к себе и своим близким. Сегодня, сменив название на Men Today, мы не оставляем эту тему и мне очень приятно видеть, что тренд на ЗОЖ в нашей стране с каждым годом становится все более заметным. Я считаю, что программа повышения квалификации «Коммуникации в здравоохранении» – еще один важный шаг в этом направлении и я надеюсь, что благодаря этой инициативе у нас прибавится авторов, готовых писать о здоровье интересно и профессионально. От этого выиграют, в первую очередь, читатели, которые смогут лучше понимать те процессы, которые происходят в организме и вовремя замечать тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать», — рассказал главный редактор журнала Men Today Антон Иванов.

Начало образовательной части программы: 18 сентября 2023 года в очном формате. Продолжительность обучения – 36 академических часов.

По итогам обучения выпускник получает удостоверение о повышении квалификации Сеченовского Университета «Коммуникации в здравоохранении».

Подробнее о программе повышения квалификации.