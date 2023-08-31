«Папина гордость»: сын Петросяна растет настоящим модником

Жена Евгения Петросяна показала фото модных образов их трехлетнего сына Вагана Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уже месяц Евгений Петросян с женой, 34-летней Татьяной Брухуновой, и трехлетним сыном Ваганом отдыхает в Сочи. Здесь у юмориста имеется шикарная вилла на берегу Черного моря. Татьяна активно делится солнечными фотографиями в соцсетях. Так, они с Ваганом уже побывали в парке слонов, цирке, дельфинарии, а также покатались на яхте. И, разумеется, как любит модница Татьяна — каждый день новый образ не только у нее, но и у сына. За несколько недель собралась целая «коллекция» family-луков.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«За месяц набрались снимки на целую «карусель» наших с Вагашей образов. Все луки (за исключением костюма Вагана на втором снимке) #сделановРоссии», — написала Татьяна соцсетях, поделившись с подписчиками фотографиями семейных образов.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Главные сочинские модники», «Красивые, милые, стильные», «Прекрасные мама и сын. Все очень нравится, особенно family looks», «Одеты со вкусом, глаз радует! А как вы сына одеваете, просто слов нет, всем в пример, чисто по-мальчишески — и одежда, и прическа, как должна быть у мальчика, в общем загляденье», «Мамино счастье! Папина гордость!» — подписчики буквально завалили комплиментами жену и сына Петросяна.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стоит отдать должное Брухуновой — со вкусом у нее и, правда, все в полном порядке. Кроме того, она активно поддерживает отечественные бренды и наряду с Chanel и Cristian Dior носит одежду и доступных русских марок, например, Akhmadullina Dreams и Sela.

Кроме того, поклонники Татьяны не раз восхищались ее натуральностью, что, как мы знаем, редкость в наше время: «Молодец, Танюша. Как вы умеете ценить родное. Прекрасная, красивая, без силиконов модель».

Несмотря на то, что Брухунова может себе позволить почти любую, даже самую дорогую косметическую (и не только) процедуру, она делает акцент на максимальную естественность — никаких губ, наращенных ресниц и волос.