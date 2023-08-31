На Землю надвигается метеорный шторм: когда обломки кометы обрушатся на планету

В начале декабря комета может спровоцировать метеорный дождь Фото: Shutterstock

Утром на северо-востоке заполыхала комета. События развиваются невероятно стремительно.

12 августа японский астроном Хидео Нисимура заметил едва заметное туманное пятнышко. Первые же расчеты показали, что это – комета, и что она грозит стать очень яркой. «Грозила», по расчетам, в сентябре и ненадолго, но все случилось в последний день августа. В четверг, 31-го, ее наблюдали уже без телескопа. Скоро она станет очень яркой.

Сначала решили, что она пришла из межзвездного пространства. Теперь понятно: своя. Ее период обращения вокруг Солнца – 437 лет. Значит, ее видели в Средние века? Теперь штудируют летописи, может, что-то и найдут. 1586 год… В России только что скончался Иван Грозный, на троне – его преемник, Федор. Как изменилась Земля, думает, наверное, комета.

Времени комета не теряет. Разогнала хвост размером два диска полной Луны. Увидеть его простым глазом все-таки не получится, сливается с предрассветным небом. Но в бинокль зрелище потрясающее.

И вот – еще одна сенсация, которая поистине ошеломляет. В начале декабря комета может спровоцировать метеорный дождь, да что там – ливень! Небеса засверкают от падающих звезд. Как так?

Открытие сделали в среду, когда в очередной раз уточнили орбиту кометы. Оказалось, с ней связан метеорный поток Сигма-Гидриды. Столь мудреное название означает, что метеоры летят как бы из созвездия Гидры, а именно – от звезды Сигма Гидры. Случается это ежегодно 9-12 декабря, но поток настолько слаб, что его никто толком не наблюдает. Один метеор в час, а то и в день.

Но не то будет в этом году. Как вообще образуются метеорные потоки? Комета – ледяной конгломерат. Легко разваливается. Вдоль ее орбиты растягивается караван осколков. Теперь дело за малым: орбита Земли должна пересекать орбиту кометы. Тогда эти осколки упадут на нас.

Стоп, так эта страшная утренняя комета… у нас с ней еще и орбиты пересекаются? Да, и теоретически она сама могла бы упасть на Землю. Но, как видите, этого не случалось. Комета является два раза в тысячелетие, и в этот раз как минимум свой шанс убить Землю она профукала. А вот ее обломки…

Конечно, концентрация обломков резко растет около самой кометы. И вот она у нас. Значит, один-два метеора в день превратятся в один-два метеора в секунду.

Мы понятия не имеем, будет так или шоу сорвется. Расчеты могут быть не точны. Поток может быть очень коротким и его заметят те страны, где темно и куда придется основной удар. Есть много «но». Но теперь вы знаете, что делать 9-12 декабря!

Здорово, когда природа предлагает шоу в комплексе. К комете – метеорный дождь, а к дождю, может быть, и метеорит!