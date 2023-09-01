С 1 сентября начинает действовать обновленный перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Езда на «шипах» летом, а на летних шинах зимой подорожает. С 1 сентября 2023 года это новый повод для штрафов. Наряду с некоторыми другими нарушениями, связанными с техническим состоянием автомобиля.

Новые штрафы для водителей в России с 1 сентября 2023

С 1 сентября начинает действовать обновленный перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля.

Штрафы за шины не по сезону

В перечень неисправностей, при которых нельзя ехать на машине, теперь включены колесы. Запреты следующие:

- шипованные шины летом (именно шипованные — на липучке летом ездить не запрещается),

- летние шины зимой,

- ситуация, когда зимние шины установлены не на все колеса (а, скажем, только на передние).

Летом, согласно изменениям, считаются июнь, июль, август. Так что те, кто так и проездил на «шипах» нынешнее лето, пока могут расслабиться - в сентябре за них уже штрафовать уже не должны.

Зима — это декабрь, январь и февраль.

За что будут наказывать автомобилистов с 1 сентября 2023

Шинами дело не ограничивается. В перечне есть и другие новые пункты. Как-то:

- подтекает жидкость в гидросистеме усилителя рулевого управления (ГУР);

- горит лампочка на приборной панели, свидетельствующая о неисправности антиблокировочной тормозной системы (ABS) — для тех авто, где ABS в принципе есть;

- при работающем двигателе самопроизвольно поворачивается рулевое колесо с усилителем рулевого управления.

В целом сложно не признать, что при таких неисправностях лучше, не откладывая, ехать в сервис. Тех же, кто не доехал, ждет штраф в 500 рублей. То же — и за «неправильные», не по сезону, шины.

Важный момент — штрафовать могут неограниченное количество раз. Хоть через каждые пару километров.

Как объясняют юристы, важно не путать этот список с теми ситуациями, когда на неисправной машине в принципе трогаться с места нельзя (например, с неработающими тормозами или рулевым управлением). Когда же идет речь о «запрете на эксплуатацию», а не на передвижение, подразумевается, что до сервиса своим ходом доехать можно. Но штрафы должны стимулировать водителей сделать это как можно быстрее, а не отделываться отговорками «да я именно в шиномонтаж и еду» при каждой новой встрече с инспектором.