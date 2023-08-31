Западные санкции не угробили, а дали толчок: за счет чего выросла экономика России

Особенно мощно идет система оборонзаказа Фото: Антон ФОКИН

Друзья, есть повод наполнить бокалы. Минэкономразвития оценило рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за июль в 5% в сравнении с июлем прошлого года, а за 7 месяцев рост составил 2,1%.

Чокнулись, выпили. А теперь давайте проанализируем, за счет чего такой рост. Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объясняет феномен двумя причинами.

- Основная кроется в сопоставлении месяца с месяцем, что, разумеется, не дает полноценной адекватной картины, - говорит эксперт. – Мы нынешний июль сравниваем с прошлым, когда ВВП страны помесячно падал и за год он снизился на 2,1%. То есть сегодняшний рост обусловлен так называемой низкой базой, любая прибавка к которой в этом году дает высокий баланс.

Вторая причина, по словам эксперта, в росте темпов производства обрабатывающей отрасли. Ее прирост уже равен 110%.

- Особенно мощно идет система оборонзаказа, - объясняет Георгий Остапкович. – Но это происходит за счет государственных денег, а не средств частных компаний. Растет производство текстильной промышленности, развиваются промышленные производства, переработка товаров. Хорошие показатели у сельского хозяйства, хотя по сравнению с прошлым годом оно немного притормозило, но свой вклад в ВВП вносит. Набирает обороты стройка. Это и жилье, и дороги, и социальные объекты. Другое дело, что сейчас начнутся проблемы с ипотекой, потому что Центробанк поднял ключевую ставку, а это значит, что жилищные кредиты подорожают. Что касается добычи, водоснабжения, электроэнергетики, то они сегодня не дают большого прироста.

Георгий Остапкович оценивает нынешний темп роста ВВП как нормальный и ожидаемый. Более того, в этом году, по его прогнозам, есть большая вероятность выйти на рост ВВП по году на 2-2,2%. Однако фактический среднегодовой рост будет практически нулевым из-за прошлогоднего падения.

Как бы то ни было, сегодня уже можно сказать, что многочисленные санкции, введенные Западом, не угробили нашу экономику, а дали ей возможность для внутреннего роста. И это отмечают не только российские аналитики. Так, например, журналист японской газеты Mainichi Shimbun Хитоси Омаэ отметил, что жизнь в крупных городах России практически не отличается от досанкционной. Более того, по его наблюдениям, «на домашние развлечения, например, походы в театры, в России теперь тратится больше денег».