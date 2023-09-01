Путин проведёт открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

Владимир Путин проведёт урок «Разговор о важном» 1 сентября 2023 года

Президент России Владимир Путин ненадолго станет учителем, проведя 1 сентября 2023 года открытый урок «Разговор о важном», в рамках проектов платформы «Россия – страна возможностей». Сайт KP.RU ведёт прямую онлайн-трансляцию урока от главы государства.

«Разговор о важном» - цикл занятий в форме классного часа, посвящённый развитию патриотизма и нравственности, историческому воспитанию молодёжи и её гражданское воспитание.

Кто из учеников будет слушать урок от Владимира Путина

Специальный урок будет проводиться для учеников разных классов, продемонстрировавших высокие показатели в учёбе, отличившихся в ходе различных международных олимпиад и конкурсов. Всего предполагается 30 очных участников открытого урока с президентом.

Программа мероприятий с участием президента на 1 сентября 2023 года

Помимо того, что Владимир Путин проведёт открытый урок «Разговор о важном», он также примет участие по видеосвязи в церемониях открытия новых школ в пяти регионах Российской Федерации, и поучаствует в открытии русскоязычных школ в Бишкеке, Караколе и Баткене вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.