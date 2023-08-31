В Турции отменят «Все включено»? Только если хотят остаться без туристов и денег

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Этим летом на любимых российскими туристами курортах вновь звучат странные предложения отказаться от All inclusive

Турция этим летом стала самым популярным у россиян зарубежным курортом - за три месяца там отдохнули 2,6 миллионов наших соотечественников, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. При этом в самой Турции прозвучала идея, которая многим отпускникам покажется странной: отказаться от системы «Все включено»! Высказал ее президент Конфедерации турецких торговцев и ремесленников Бендеви Паландекен. Смысл? Чтобы туристы тратили больше денег за пределами отеля. Новость подхватили другие федеральные и региональные СМИ. Неужели это лето станет последним, когда можно было позагорать в Анталье, не думая, где поужинать и сколько это будет стоить?

«Комсомолка» решила разобраться в ситуации в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

И что же оказалось на самом деле? Нет, конечно. Никто не будет ломать то, что отлично работает уже много лет. 90% российских организованных туристов если и летят в Турцию, то именно в отели All inclusive. Любят этот формат и немцы, и британцы. Отказ от системы «Все включено» в отелях Турции маловероятен, уверен советник мэра Антальи по туризму Осман Айык, которого цитируют РИА Новости.

Впрочем, идея отказаться от «Все включено» из уст Бендеви Паландекена прозвучала не в первый раз. Как-то он даже заклеймил систему All inclusive как «уничтожающую аутентичность Турции, местную торговлю и не дающим возможность иностранным туристам узнать турецкую кухню». Можно подумать, в «ол инклюзивах» не дают кебабов, бюреков, кёфте и пахлавы. Да в изобилии!

Высказывались в том же духе и некоторые другие представители бизнеса Турции. В начале этого года, например, о том же говорил туроператор из средиземноморского города Сиде Эрол Гюльдал. Мол, пусть в стоимость проживания входят завтраки и ужины, а за остальное гости платят на месте - так мы больше заработаем. «Система «все включено» – то, ради чего туристы из множества стран едут в Турцию, ее фишка, причем весьма прибыльная. Отказываться от нее никто в Турции не собирается», - парировали в Ассоциации туроператоров России. И напомнили, что тему с отменой all inclusive много лет подогревают представители различных турецких ассоциаций ремесленников, работников общепита, малого бизнеса: «Им хотелось бы, чтобы туристы ели не в отелях, а в их кафе, и покупок бы больше делали. Это их право, понять их можно».

Тот факт, что отдельные бизнесмены говорят об отказе от All inclusive уже много лет (как минимум с 2011 года!), а «Все включено» продолжает процветать, говорит о нежизнеспособности идеи.