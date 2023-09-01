Фундаментальная сила Сибири

Олег Петров отметил, что строительство второго энергоблока на ТЭЦ-3 позволит создать дополнительную тепловую энергию для развития города. Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

Электрическая энергия - кровь любого промышленного проекта. Да, для строительства новых заводов и фабрик в первую очередь требуются деньги, технологии и квалифицированный персонал, но если в городе дефицит энергии, то инвесторы обходят его как чумного: капиталы потратишь, а работать не сможешь. Именно поэтому опытные руководители городов и регионов постоянно развивают энергетический потенциал территорий.

Возьмем Красноярский край. Находится в самом центре страны, один из крупнейших (больше в России только Якутия), стабильно входит в топ-10 по объему промышленного производства и привлечению инвестиций. В феврале Красноярскстат сообщил, что за 2022 год промышленное производство региона выросло на 2,9%: мебели - на 61,7%, продуктов - на 30%, одежды - на 29%... Благодаря чему? Разумеется, это стечение комплекса факторов. Но регион к этому был готов, поскольку за тот же срок производство и распределение электроэнергии увеличилось на 21,7%.

СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

…Далекая окраина Красноярска. ТЭЦ-3 - самая современная тепловая электростанция города. 10 лет назад здесь запустили первый энергоблок: его электрическая мощность - 204 МВт, тепловая - 582 Гкал/ч. Сейчас в самом разгаре строительство нового, второго энергоблока, работы над которым планируется завершить в декабре 2024 года.

«Строительство второго энергоблока позволит создать дополнительную тепловую энергию для развития города, - отмечает директор Енисейского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Олег Петров. - Кроме того, блок будет работать с использованием оборотной системы водоснабжения. Эта технология позволит снизить забор и сброс воды в реку Енисей. Инвестиции компании в строительство энергоблока № 2 составят 27,5 миллиарда рублей».

В настоящее время завершается монтаж котлоагрегата, где установлен барабан котла, идет монтаж электрофильтра с эффективностью очистки выбросов до 99,7%. Выполнен монтаж турбины, устанавливается линия вала цилиндров высокого, среднего и низкого давления, установлен генератор, идет монтаж вспомогательного тепломеханического оборудования для турбоагрегата.

Руководство компании отмечает, что после ввода в эксплуатацию второго энергоблока на ТЭЦ-3 получит дополнительную тепловую энергию для развития Красноярска и возможность перераспределить часть энергии с ТЭЦ-1 для снижения экологической нагрузки на город.

SRs(K)-4000 - самый большой и производительный вскрышной комплекс в России. Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

ЗА СНОСОМ ТРУБ НАБЛЮДАЛ ВЕСЬ ГОРОД

Станция ТЭЦ-1 в Красноярске работает с 1943 года.

«Был растоплен котел, включена турбина, появилась первая электрическая энергия. По мере развития энергетики станция росла и развивалась. На сегодняшний день мы имеем в составе 17 котлов и 10 турбин», - сообщил главный инженер Максим Окладников.

Модернизация Красноярской ТЭЦ-1 идет с 2018 года. В августе 2020 года была введена в строй труба высотой 275 метров (за уникальным процессом сноса старых труб горожане наблюдали в прямом эфире). Для очистки уходящих газов на станции смонтировано 8 новых электрофильтров из 14 запланированных.

Завершить модернизацию ТЭЦ-1 планируется к началу 2025 года. Стоимость проекта оценивается в 15 млрд рублей, из них 7,5 млрд - инвестиции в природоохранное оборудование, которое должно повысить экологичность работы станции, качество и надежность теплоснабжения.

Причем мы сейчас говорим не о далеких перспективах. Энергетики не первый год ведут работу в рамках федеральной программы «Чистый воздух», замещая котельные. В городе закрыты 32 устаревшие котельные, еще 4 планируется вывести из теплового баланса Красноярска до 2025 года.

ВОСПИТАНИЕ ОТ ДЕРЕВА

Любая крупная тепловая электростанция - это не только производство тепла и электроэнергии.

В данное время в Красноярске зарегистрированы 587 электромобилей, СГК устанавливает для них зарядную инфраструктуру (проект получил название «Сибирь заряжает»). В семи районах города уже работает 58 станций. Эксперты подсчитали, что использование даже нынешнего, относительно небольшого количества «электричек», сокращает выбросы 418 тонн углекислого газа в год. При этом СГК намерена распространять этот опыт. В сотрудничестве с Новосибирским государственным университетом энергетики создадут центр компетенций по развитию инфраструктуры и IT-обеспечения для электромобилей. Он задуман как федеральный консалтинговый центр, который объединит разработчиков, инвесторов и предпринимателей.

С 2015 года общественная организация «Зеленая дружина» (действует при поддержке генерирующей компании) проводит экологические уроки, воспитывая любовь к окружающей среде у подрастающего поколения. За это время в столице края высажено 6000 деревьев и кустарников, собраны десятки тысяч тонн макулатуры.

На этот раз акция проходит у школы № 50 на улице Глинки, где дети вместе с родителями высаживают сирень.

…Второклассник Костя вместе с папой Сергеем, который работает в электросетевой организации, посадили несколько кустов.

«Школа абсолютно новая, построена на месте старого здания. Деревья у школы удалось сохранить, но сирень лишней не будет. Это красиво, да и ребенка необходимо приучать к труду», - отметил Сергей, вытирая градины пота с рук.

В 2016 году Бородинский разрез первым и единственным из отечественных предприятий открытой угледобычи отгрузил 1 млрд тонн угля. Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

ВОСЕМЬ РАЗ ВОКРУГ ЭКВАТОРА

Уголь на красноярские ТЭЦ поступает с угольных разрезов СУЭК, расположенных в Красноярском крае.

Назаровский разрез сдан в эксплуатацию в 1951 году. Предприятие добывает около 3,5 млн тонн угля в год, а в прошлом году впервые за последние десятилетия объем добычи приблизился к 4 млн тонн. Сложность разреза заключается в большом объеме породы, под которой скрыты угольные пласты. Чтобы добраться до угля, нужно извлечь до 70 метров грунта. Здесь работает роторный комплекс SRs(K)-4000 - самый крупный и производительный вскрышной комплекс в России.

Машина могла бы принимать участие в съемках фильма «Безумный Макс». Высота копания - 36 метров, что соизмеримо с высотой 12-этажного дома. На колесо диаметром 16 метров крепится 24 ковша. «Паспортная» производительность - 4000 кубометров в час, которые роторный комплекс может перенести на расстояние до 500 метров. Общий вес комплекса составляет 9800 тонн. Столько же весит Эйфелева башня в Париже. Монстр!

«98% нашего угля идет на Назаровскую ГРЭС», - поясняет управляющий Назаровским разрезом Виктор Губанов. В свою очередь, станция обеспечивает электроэнергией и теплом город Назарово и Назаровский район с общим населением более 20 тысяч человек.

На крупные ТЭЦ Красноярска, в зоне ответственности которых город-миллионник, уголь поставляет Бородинский угольный разрез, которому в 2024 году исполнится 75 лет. Если вагоны с углем, который добыли на разрезе за всю историю, выстроить в одну линию, то ими можно обогнуть экватор восемь раз. В 2016 году разрез первым и единственным из отечественных предприятий открытой угледобычи отгрузил потребителям 1 млрд тонн угля.

Бородинский разрез - главное предприятие для города Бородино, который в Красноярском крае заслуженно называют шахтерской столицей. А потому забота угольщиков - не только о развитии производства, но и самого населенного пункта. «Благодаря нашей совместной работе была введена в работу больница, в которую ежегодно СУЭК приобретает оборудование. Регулярно выполняется благоустройство города - предприятие участвует в создании комфортной городской среды. Кроме того, благодаря компании отрабатывается вопрос изменения схемы водоснабжения для повышения качества воды в городе», - сообщил глава города Бородино Александр Веретенников.

Вместе с еще одним предприятием СУЭК в Красноярском крае - Березовским разрезом - Бородинский и Назаровский разрезы полностью закрывают потребность региона в ценном топливе, а значит, обеспечивают его энергетический фундамент и безопасность.