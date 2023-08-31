Смартфон «выключает» развитие детей: как избежать зависимости ребенка от гаджетов

У младенцев, которые были привязаны к экрану более 4 часов, задержки в развитии встречались в 6 раз чаще, чем у тех, кто меньше времени проводил со смартфоном, а больше – с родителями. Фото: Shutterstock

Жизнь в гаджете сейчас начинается с младенческого возраста. Японские исследователи решили посмотреть, как время перед экраном смартфона влияет на самых податливых и пластичных людей на Земле – на младенцев в возрасте около года.

В исследовании приняли участие 7 097 пар «мама и ребенок», 3 674 мальчика (51,8%) и 3 423 девочки (48,2%). При помощи маминых отчетов и анкетирования удалось установить, что 29,5% годовалых малышей сидели со смартфоном от 1-го до 2-х часов в день, 17,9% — от 2-х до 4-х часов, 4,1% - 4 часа и более.

Дальше исследователи провели замеры познавательных и двигательных способностей малышей. И вот что выяснилось.

В возрасте 2-х лет дети, которые проводили перед экраном до 4-х часов в день, в три раза чаще проявляли задержки в развитии. Страдали навыки общения, решения задач и двигательные функции, крупная и мелкая моторика.

У младенцев, которые были привязаны к экрану более 4 часов, задержки в развитии встречались в 6 раз чаще, чем у тех, кто меньше времени проводил со смартфоном, а больше – с родителями.

Матери детей, которые дольше других сидели за смартфоном, оказались более молодыми и это был их первый ребенок.

Почему много смартфона для малышей не хорошо и как помочь ребенку с пользой владеть этим гаджетом, «Комсомолке» рассказал кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков.

В психологии есть такое понятие – «ведущая деятельность», это те занятия, которые особенно развивают человека на каждом из этапов его жизни.

- В младенчестве такой деятельностью является общение ребенка со взрослым. В возрасте от года до 3-х лет для ребенка особенно значима игра с предметами. От трех до шести лет – это ролевая игра с другими детьми, - говорит Никита Кочетков. – Вот если такие занятия у ребенка в этом возрасте присутствуют недостаточно, то наступают изменения в его развитии.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ МОЖНО ДАВАТЬ СМАРТФОН РЕБЕНКУ?

Ребенка можно знакомить со смартфоном в любом возрасте, считает наш эксперт. Главное, какое-то время контролировать то, как ребенок взаимодействует с гаджетом, пока он не научится делать это самостоятельно.

- Знакомить ребенка со смартфоном нужно обязательно – это часть современной жизни, без которой ее уже сложно представить. На самом деле, чем раньше человек начнет взаимодействовать с интернет-средой, тем проще ему будет в ней адаптироваться в будущем, - говорит Никита Кочетков.

Правда, при раннем знакомстве есть определенные риски, которые связаны с нарушением возрастных норм развития, которые как раз и показало японское исследование.

- Смартфон ни в коем случае не должен заменять ребенку родителя, как бы заманчиво не было «перекинуть» воспитание на интернет-контент или сделать телефон «нянькой» для самых маленьких, - говорит психолог. – В руках у ребенка – дошкольника гаджет должен появляться дозировано и под родительским присмотром.

При раннем знакомстве ребенка c телефоном есть определенные риски, которые связаны с нарушением возрастных норм развития. Фото: Shutterstock

КСТАТИ

В Китае готовят законопроект, по которому дошкольники могут пользоваться мобильным интернетом только 40 минут в день, дети до 16 лет – 1 час, от 16 до 18 лет – 2 часа, причем только в дневное время – в ночное выход в сеть будет невозможен.

ТРИ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТФОНА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Тремя правилами здоровых отношений с гаджетами делится на своей страничке ВКонтакте психолог и семейный психотерапевт Екатерина Бурмистрова.

1. Чтобы избежать формирования зависимости изначально, нельзя использовать гаджет как пустышку, нельзя «выключать» ребенка гаджетом.

2. Если есть ситуация, в которой вам нужно работать дома, то подумайте, как это сделать, чтобы ребенок не видел вас с гаджетами. Уходите в другую комнату или в кафе.

3. Не давайте маленькому ребенку бесконтрольно сидеть в гаджете, а к 14 годам постепенно готовьте его самостоятельно контролировать время. У подростка должна появиться саморегуляция.

ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО ВЫКЛЮЧИТЬ МУЛЬТИКИ?

Зависимость от гаджетов и интернет-зависимость внесены в международный реестр заболеваний как нехимическая адреналиновая зависимость. Предмет, вызывающий зависимость, дает выплеск адреналина и положительных эмоций. Играя в игру или просматривая соцсети, ребенок или взрослый получает дозу дофамина, всплеск радости и быстро привыкает к этому. Особенно это опасно в моменты критические, когда других источников удовольствия нет, тогда риск возникновения зависимости возрастает.

Как это выглядит на практике

Вы включаете ребенку мультик и договариваетесь: «Ты смотришь две серии и выключаешь». Ребенок в 4–5 лет такое условие понимает, он уже умеет посчитать, но в момент, когда вы будете выключать телевизор, он все равно будет протестовать и злиться, просить еще. Это уже дофаминовая ловушка, ему от мультиков интересно, радостно, он получает положительные эмоции.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКУ ПОРА ИМЕТЬ СВОЙ ГАДЖЕТ?

Свой гаджет у ребенка может быть начиная со школьного возраста, ведь смартфон выполняет не только роль развлечения, но и нужен для общения, в том числе, с родителями, когда их нет рядом.

- Безусловно, речь идет не о том, чтобы сразу покупать первокласснику премиальный смартфон, мощный игровой компьютер или дорогой планшет, - говорит Никита Кочетков. – Гаджет должен выполнять необходимые для обучения и общения функции и адекватен социальной среде.

КАКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПОДОЙДУТ РЕБЕНКУ?

С каждым годом гаджеты все чаще и чаще используются в образовательном процессе, в обучении – от организации (например, электронные дневники), до содержания. Есть даже специальный термин – геймификация, под которым подразумевают применение игровых технологий в обучении.

Аудиосказки и приложения для изучения животных, основы математики и познания мира, приложения по изучению русского языка и языков иностранных, - смартфон действительно дает доступ к образовательной среде.

Правда, сначала родителю самому стоит позаниматься – познакомиться с приложением, посмотреть, на какой возраст оно рассчитано, сколько по времени занимает «занятие И главное, как знания и навыки можно интегрировать в жизнь ребенка.