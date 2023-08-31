Как вырастить в России ответственное экопоколение?

На «ЭкоПоколение-2023» собрались старшеклассники из 11 городов России. Фото: Елена ВАГИНА

Идея экологического проекта возникла из того, что общение ребенка со сверстниками очень сильно отличается от общения со взрослыми. Друг с другом дети более открыты, легче воспринимают информацию, словом, говорят на одном языке. И если в коллективе есть проводник какой-то идеи, то он сможет передать ее и своим друзьям. Именно на этом и основана летняя эколого-промышленная экспедиция «ЭкоПоколение» - совместный проекта РУСАЛа и национального парка «Красноярские Столбы» с участием старшеклассников из 11 городов России – от Иркутской до Мурманской областей. Она работает в Красноярске второй год и сегодня мы узнаем о ее особенностях и преимуществах и от организаторов, и от участников.

Участникам «ЭкоПоколения» рассказали о флоре и фауне Красноярского края. Фото: Елена ВАГИНА

Секрет 1: собрать «зведочек»

- Еще в апреле школьникам, желающим поучаствовать в экспедиции, предложили посмотреть лекции о флоре и фауне «Красноярских Столбов» и ответить на вопросы. В том числе и про алюминиевое производство. На одно место в экспедиции претендовали четыре человека, получился большой конкурс. В Красноярск приехали те ребята, которые набрали наибольшее количество баллов. «Они уже «звездочки», они уже имеют свой собственный экологический опыт. И мы были уверены, что ребята напитаются здесь позитивной энергией, сгенерируют идеи для собственных экоакций и обязательно по возращении в родные города объединят вокруг себя людей, готовых сохранить природу. И мы увидели, что цель достигнута», - подвела итоги работы заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ Наталья Альбрехт.

Учиться интересно. Фото: Елена ВАГИНА

- Они приезжают с горящими глазами, - подтверждает и заместитель директора по экопросвещению и познавательному туризму национального парка «Красноярские Столбы» Татьяна Юшкова, - а мы поддерживаем их увлеченность, учим, играя, и рассчитываем, что они будут в своих регионах делать добрые дела и увлекать других. В современном мире так все переплелось, что экология – это буквально все, что вокруг нас: что мы едим, какую одежду носим. И наша цель – привлечь больше людей к ответственному отношению к жизни, к природе, к заботе не только о себе.

Маршрут построен. Фото: Елена ВАГИНА

Секрет 2: показать все самое лучшее

Эколого-промышленная экспедиция «ЭкоПоколение» работает на базе научно-познавательного комплекса «Нарым» национального парка «Красноярские Столбы». Это природная жемчужина не только Красноярского края, но и всей России.

Такие «подсказки» и интересно рассматривать, и названия легче запоминить. Фото: Елена ВАГИНА

Ребята увидели их с разных сторон: прошли по Центральных Столбам, побывали на Восточном входе и на смотровой площадке фанпарка «Бобровый лог». Впечатления получили яркие и незабываемые. Убедились в чистоте, которую удается соблюдать, несмотря на огромное количество посетителей. Поняли, что в России есть что беречь и охранять.

Нарым. Природные красоты Красноярска обязательно запомнятся. Фото: Елена ВАГИНА

Показали ребятам и современное производство. На КРАЗе (Красноярском алюминиевом заводе) и СКАДе (завод в Дивногорске по производству колесных дисков) они увидели цепочку производства «крылатого» металла от выплавки алюминия до готовой продукции. И подробно узнали о том, к какой глобальной перестройке готовится производство, чтобы значительно снизить нагрузку алюминиевого завода на экологию города. Совсем скоро здесь построят новые корпуса, а потом снесут половину старых и на их месте будет парк!

Участники экспедиции увидели, как производятся колесные диски. Фото: Елена ВАГИНА

Напомним, старт масштабной перестройки дал основатель компании Олег Дерипаска еще в 2003 году. КрАЗ стал первым заводом, на котором начали внедрять современные сухие газоочистки, технологию «Экологический Содерберг».

Экскурсия на алюминиевый завод. Фото: Елена ВАГИНА

И, конечно, обучение в этой экошколе тоже самое лучшее! Познавательные квесты в игровой форме, общение с учеными, экскурсии. Ребята говорят, что получили много информации, которая пригодится им для того, чтобы увлечь своих сверстников.

Секрет 3: научить говорить об экологии

В этом году впервые для участников «ЭкоПоколения» работала радиошкола «Комсомольской правды», где ребят учили не только думать об экологии, но и говорить о ней: делать сюжеты для радио, брать интервью, вести беседу со спикером и задавать вопросы, записывать подкасты. Все это пригодится для того, чтобы в родном городе рассказывать об экологии на городском и школьном радио.

«ЭкоПоколение» думает об экологии, предлагает решения, рассказывает о проектах. Фото: Елена ВАГИНА

Минимум теории и максимум практики: каждый день ребята получали небольшое задание для интервью или личного взгляда:

- Почему важно заботиться об окружающей среде и чем лично я могу помочь?

- В чем заключается экологическая ответственность крупных промышленных предприятий?

- Чем занимаются эковолонтеры?

- Какие экологические акции проходят в вашем городе?

- Что может сделать молодежь для сохранения планеты?

Наградой для ребят стало участие в эфире Радио «КП», и, конечно, новые навыки, которые они смогут применить в своем городе.

Навыки, полученные в радиошколе помогут участникам рассказывать об экологии более широкой аудитории. Фото: Елена ВАГИНА

О чем ребята рассказали в эфире можно послушать в нашем подкасте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Былинская, с. Шаманка Иркутской области:

- На Красноярском алюминиевом заводе каждый сотрудник относился к нам очень ответственно, все объяснял и показывал, такое впечатление, что мы сами там поработали. «Красноярские Столбы» мы, конечно, видели на фото, но увидеть своими глазами, - это совсем другое, это восторг! Мы поняли, нам есть что оберегать и защищать! Буду участвовать в акциях, субботниках и привлекать других.

Александра Дударева, Братск:

- Участие в этом проекте - это опыт понимания того, что такое экология и желание что-то сделать для природы. Даже маленький шаг – это тоже важно! У многих дома есть пакет с пакетами. И это уже ваш вклад в сохранение природы, ведь это повторное использование пластика.

Дарья Шмакова, Братск:

- Даже просто не бросать мусор – это уже помощь природе! Я как президент школы в следующем учебном году планирую рассказывать ученикам младших классов об экологии, есть чем поделиться, в Красноярске получила много информации, которая пригодится. Очень понравилась акция «День реки» по уборке берегов, которую придумали в Красноярске и уже много лет она проходит в тех городах, где есть алюминиевые заводы компании. У нас в Братске нет реки, есть Братское море, значит, будет «День моря»!

Назар Шевцов, Кандалакша:

- На Красноярском алюминиевом заводе мы узнали, что здесь улавливают 99% всех выбросов. «Красноярские Столбы» поразили не только красотой, но и чистотой! Всем хочется жить в чистоте!

Никита Губанищев, Кандалакша:

- Сейчас в России возрождается движение юннатов, я тоже в него включился. Меня увлекла педагог молодежного центра и мой научный руководитель Любовь Мацеева и я понял, как важен личный пример. Надеюсь, что тоже смогу стать для кого-то личным примером экоповедения. Хочу сделать для сверстников тематическое мероприятие.

Артем Железко, Красноярск:

- Было очень приятно слышать, что ребятам из других городов очень понравился Красноярск! Хотя, по сути, проехали по двум улицам. «Красноярские Столбы», конечно, всех поразили! Нам показали заводы, больше всего меня удивил настоящий ботанический сад на заводе СКАД в Дивногорске, там целые поля с яблонями, грушами, сиренью. Мы узнали, что в Красноярске очень много делается для сохранения природы и всем захотелось тоже сделать что-то полезное в своих городах. У меня уже есть собственные экопривычки: участвую в экологических акциях по уборке мусора и, конечно же, никогда не бросаю мусор, из всех видов транспорта предпочитаю троллейбус и велосипед и стараюсь, чтобы потребление было разумным, - ничего лишнего!

«ЭкоПоколение»: Одна команда. Фото: Елена ВАГИНА

КСТАТИ

Совместный проект «ЭкоПоколение» стал призером конкурса «Национальная экологическая премия» Медиагруппы «Комсомольская правда», как одна из лучших экологических практик и технологий в России по итогам 2022 года. Оценка проводилась в двух уровнях — народным голосованием и решением экспертного сообщества. Проект получил две награды в номинации «Экорегион» — второе место по оценке экспертов и третье место — по результатам народного голосования.