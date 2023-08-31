Жена Петросяна о трехлетнем сыне: «Ваган — не контактный ребенок с обостренными личными границами»

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас 34-летняя Татьяна вместе с мужем, 77-летним Евгением Петросяном и маленьким сыном отдыхает в Сочи, где у юмориста имеется роскошный дом на берегу моря. Брухунова активно делится фотографиями подросшего Вагана в соцсетях и периодически рассказывает подписчикам о мальчике.

Так, Татьяна недавно поделилась с поклонниками, что у Вагана «офигенное чувство юмора». И есть в кого, — единогласно отреагировали подписчики.

Еще Брухунова, наряды которой, как многие шутят, уже исчисляются десятками килограммов, красиво и стильно одевает сына. Совместные семейные луки умиляют львиную долю ее фолловеров.

В сыне Татьяна души не чает и на отдыхе в Сочи почти все время проводит с маленьким Вагашей, как она его называет. Они много гуляют и побывали уже в цирке, дельфинарии, парке слонов, ледовом шоу.

А совсем недавно Брухунова поделилась снимком, на котором тянется к сыну, чтобы его поцеловать. Поклонники тут же в сотый раз умилились, кто-то даже оставил комментарий о том, какой у Вагана чудный возраст, что можно обниматься и целоваться, а вот с подростком такого уже не будет.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Ваган не контактный ребенок с обостренными личными границами. Его невозможно поцеловать без разрешения даже мне», — рассказала об особенностях характера сына Татьяна Брухунова.

При этом, супруга Петросяна отметила, что мальчик «очень общительный» и «не отпрыгивает от сверстников».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. Татьяна работала помощницей и директором юмориста. Для нее брак с Петросяном стал первым, а для него уже пятым по счету. В марте 2020 года молодая жена подарила Петросяну наследника, которого назвали в честь отца юмориста. Разумеется, из-за разницы в возрасте в 44 года было много критики и негативных комментариев в адрес пары. Но как мы видим, у Евгения Ваганововича и Татьяны все хорошо во всех смыслах этого слова.