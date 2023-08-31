Михаила Горбачева поминали в Москве, Вашингтоне и Токио

Цветы на могиле экс-президента СССР Михаила Горбачева, сентябрь 2022 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Год назад, 30 августа 2022-го, ушёл из жизни первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв.

В минувшую среду, в годовщину смерти политика, на Новодевичье кладбище, где он похоронен, пришли его близкие, друзья, соратники. Прежде всего - это дочь Горбачева - Ирина. (Она постоянно проживает в Германии.)

О других родственниках - в частности, о внучках Михаила Сергеевича - в «Горбачёв-Фонде» распространяться не стали.

- По желанию Ирины Михайловны, все мероприятия в этот день носили сугубо частный - закрытый характер, - заметил пресс-секретарь фонда Владимир Поляков. - Естественно, мы все собрались на Новодевичьем. Положили цветы. Постояли, повспоминали…

- Может быть, были венки, корзины цветов от кого-то из политиков конкретно? (Обычно они - с лентами, где написано - от кого.)

- Цветов было много, - подтвердил Поляков.- Корзин?..

- … и венков не видели?

- Нет.

Потом - в одном из московских ресторанов - прошёл поминальный обед. Было примерно 40 - 50 человек. На кладбище и на обеде присутствовал основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, сотрудники фонда. Звонков в «Горбачёв - Фонд» в этот день было очень много - из различных стран мира.

Владимир Поляков рассказал, что поминальные обеды в этот день, на которых друзья, соратники и поклонники вспоминали первого и последнего президента СССР, прошли также в Токио и Вашингтоне.

Дочь Горбачёва, Ирина Михайловна, от интервью пока отказывается.

КСТАТИ

Примерно месяц назад на могиле бывшего руководителя СССР (а он похоронен рядом с супругой, Раисой Максимовной) появилась общая мраморная плита с надписью (крупно): «Горбачевы». Ниже - помельче: «Раиса Максимовна», «Михаил Сергеевич». Даты рождения и смерти.

Над плитой - скульптура скорбящей женщины…