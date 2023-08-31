Телеканал для кошек и собак появился в России

Фото предоставлено организаторами.

Вы знаете, чем занимаются ваши домашние питомцы, пока вы в поте лица зарабатываете им на корм? По одной версии они скулят у окна, по другой, более вероятной, грызут провода, гадят в тапочки и примериваются к люстрам. Но все! Хватит!

Теперь появился новый телеканал «Лапки.Live» о создании которого на презентации объявил генеральный продюсер «Цифрового семейства» Дмитрий Борисов.

Новый канал будет о животных, но и для животных. Его, конечно, можно будет смотреть всей семьей, и его потенциальная аудитория огромна. По соцопросам 66 процентов россиян (!) имеют домашних питомцев. И им, конечно, интересно будет узнать что-то новое о своих мохнатых и пернатых сожителях, послушать, что советуют зоопсихологи.

Ну а сами Мурзики и Шарики с большим удовольствием «зависают», наблюдая за себе подобными.

Интересна и приведенная на презентации статистика. Из всех опрошенных 50 процентов отдали свою предпочтении кошкам. 34 процента сделали ставку на собак, у 5 процентов живут птицы, у трех рыбы, у двух грызуны, а у одного — черепахи. Оставшиеся пять процентов умудрились найти более экзотических соседей.

Дмитрий Борисов на презентации проекта. Фото предоставлено организаторами.

Но вот что интересно. Больше 70 процентов всех владельцев домашних питомцев, считают их полноценными членами своих семей. Так почему бы им всем вместе не посмотреть телевизор?

Канал «Лапки.Live» будет доступен уже в сентябре и наверняка найдет своих почитателей. Тем более, что его создатели видят свою миссию и в том, чтобы помогать диким животным. Например, синицам. Эти мелкие птички массово гибнут зимой, их просто необходимо подкармливать и «Лапки» расскажут как правильно это делать.

Конечно, некоторые коты и футбол любят посмотреть, но это потому, что у них своего канала не было. Теперь есть.