Герой спецоперации «Z» старшина 1-ой статьи Зуйко убил одним выстрелом «двух зайцев»

Фото: Александр РЕКА / ТАСС
Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.
Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.
«Победа — враг войны», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Дисциплина — мать победы».
Лейтенант медицинской службы Никита ИЩЕНКО
«Помощник начальника медицинской службы лейтенант медицинской службы Никита Ищенко обеспечивал оказание медицинской помощи военнослужащим мотострелкового соединения, ведущего оборонительные бои. Противник перешел в наступление при огневой поддержке артиллерии, в том числе по позициям российских войск был нанесен удар ракетный удар. Находясь на эвакуационном пункте, Ищенко увидел пожар и детонацию на позициях российских войск. Оценив обстановку незамедлительно собрал группу эвакуации и выдвинулся к позициям российских войск, подвергшихся обстрелу. Несмотря на продолжающийся артиллерийский обстрел, Никита оказывал первую доврачебную помощь пострадавшим и организовал эвакуацию раненых в безопасный район. Благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму лейтенанта медицинской службы Никиты Ищенко были спасены жизни раненных российских военнослужащих».
Старшина 1-ой статьи Владимир ЗУЙКО
«Расчет старшего оператора комплекса БпЛА старшина 1-ой статьи Владимир Зуйко выполнял боевую задачу по корректировке артиллерийского огня. В районе одного из населенных пунктов расчет Зуйко получил задачу провести разведку и выявить позиции кочующего миномета противника. Благодаря опыту и навыкам Зуйко в течение короткого времени минометный расчет противника был обнаружен. Затем, продолжая наблюдение, Владимир выявил пункт боепитания противника, и в момент, когда расчет прибыл пополнить боезапас, точным артиллерийским ударом был уничтожен. За время проведения специальной военной операции благодаря высокому профессионализму, личной выучке и опыту Владимира Зуйко было обнаружено и уничтожено около 15 танков при стрельбе с закрытых огневых позиций, 12 замаскированных опорных и командных пунктов, 10 минометов, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 11 наблюдательных пунктов противника».