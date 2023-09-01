Певец SHAMAN. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это сейчас Ярослав Дронов, однажды решивший, что для рок-певца патриотической направленности лучше всего подходит псевдоним SHAMAN, поднимает стадионы и считается чуть ли не рупором поколения. А когда-то Ярик был обычным мальчишкой, каких в России в конце 90-х было великое множество. Можно ли на этой фотографии опознать будущую звезду? Видите ли вы в этих добрых глазах и наивной улыбке стремление во что бы то ни стало покорить музыкальный Олимп?

Иногда говорят, что нынешний Дронов очень сильно отличается от того, который стал знаменит в качестве финалиста шоу "Голос", однако уже тогда, в 2014-м, его взгляд был тверд и даже суров - чувствовалось, что этот блондин с невероятно сильным вокалом всегда и везде рассчитывает только на победу. Да, в "Голосе" победить не удалось, как и в финале шоу "Фактор А", в котором Дронов участвовал чуть раньше. Но он все равно пробился, переформатировав себя, придумав новый образ и подкупив массовую публику правильным посылом. Но тогда, много лет назад, звездный потенциал в Ярике лишь угадывался.

Детское фото певца SHAMAN

Впрочем, талант, даже совсем сырой и не упакованный в какую-то четкую и понятную форму, все равно остается талантом. А в том, что этот мальчишка - большой талант, никто никогда не сомневался. Паренек из города Новомосковск Тульской области с детства проявлял невероятную музыкальность, и всерьез штудировать нотную грамоту начал уже в четыре года (все-таки одних лишь природных способностей для большой певческой карьеры явно недостаточно). А дальше были упорный труд, непростые времена, поиск своего творческого "я" - в общем, Ярослав прошел через все, через что проходят артисты, не имевшие "мохнатой" лапы или родителей-олигархов. Наверное, если бы этому милому мальчику рассказали, какое значение песни Ярослава Дронова приобретут в двадцатые годы нового тысячелетия, он бы не поверил ни одному слову. Хотя... Не исключено, что уже тогда этот белобрысый школьник что-то знал о себе и был не таким уж наивным...

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