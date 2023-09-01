Мой ласковый и нежный инфантил

На ручки он хочет сам. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вроде бы и не злой-плохой, и не изменщик бессердечный, и не пьет… но все равно есть какое-то НО, которое тебя ужасно бесит.

Впору призадуматься, а не инфантил ли он?

Вот у моей соседки тети Аллочки - такой «детский» муж Гена. Не злобный крокодил, а нежный инфантил. Почему жизнь с ним огорчает?

1. Он не желает брать на себя ответственность

И это, конечно, мешает его карьерному росту. И ты, жена, скорее всего, будешь главным добытчиком в семье. Если ему вдруг перепадет работа, где ему только интересно, но совсем не напряженно, он может и заработать, и увлечься. Но при первых же трудностях или взрослых конфликтах он психанет, хлопнет дверью и уйдет в закат.

2. Он никогда не виноват

У психологов есть такой тест для детей: на картинке нарисован мальчик, который, перепрыгивая через скамейку, цепляется за нее и падает. Ребенок трех лет на вопрос, кто виноват, ответит «скамейка». А подрастая, будет отвечать по-взрослому: «мальчик виноват сам». Так же и инфантильный человек. У него всегда виновата скамейка. И этой скамейкой в 100% случаев станешь ты, его женщина. Нахамил? Да потому что ты довела!

Забыл? А чего ты не напомнила?

3. Он тебя не услышит, пока ты не пригрозишь

Ты просишь его о чем-то, он кивает, соглашается, но не выполняет твою просьбу. Ты снова просишь. И снова. Не-а. Ты взываешь к его разуму, аргументируешь свою просьбу и добавляешь, что для тебя это очень важно и что тебя огорчает, когда вот так… Ты ждешь, что он поймет. Не поймет. Он как ребенок, не способен поставить себя на твое место. Он выполнит твою просьбу, если будет знать, что иначе ему крышка. Он вымоет посуду не потому, что хочет помочь тебе, а чтобы не наказали.

4. Он импульсивен, не думает о последствиях

Сначала Гена бросал курить, потом вдруг начинал. Потом он стал веганом, но тут же наелся котлет (Аллочка, бессовестная, нажарила, как она могла?!). Потом он решил бросить работу и вложить все Аллочкины сбережения в игры на бирже. Потом он сказал: «Давай родим еще двоих детей»!

О том, где будут жить и что будут есть еще двое детей, Гена не задумывался, а Аллочку обвинял в том, что она всего боится.

5. Он требует поддержки, но сам поддержать не может

В его детской душе нет места для чужих переживаний. Когда тебе плохо, когда ты плачешь, он хочет это срочно прекратить, сбежать от этих неподъемных для него чувств.

При этом ему нужно, чтобы ты его слушала, жалела, ругала его обидчиков. Ты устала и говоришь ему об этом, ожидая, что он поможет, «возьмет на ручки». Не жди. На ручки он хочет сам. Он может ответить: «Устала - отдохни. Тяжело тащить сумки с продуктами - не покупай столько».

Тебе кажется, что он над тобой издевается? Нет, это его правда жизни. Он не взрослый. У него нет «надо». У него нет опции «заботиться о ком-то другом». У него в мире грез есть «кто-то взрослый», кто решит проблемы и помоет посуду.

6. Он никому ничего не должен (а ему - все должны)

Гена решил купить квартиру. И расписал все так. Квартира его, а платят ипотеку они с тетей Аллочкой вместе. Машина Аллочкина, но ездит на ней Гена. Деньги у него свои и только для него. А Аллочкины - общие.

Все мое - мое, и все твое - мое. Так решил Гена. Почему?

7. Потому что он - подарок

То, что он работает в этой компании, - так им несказанно повезло! То, что он одарил своим сиянием тебя, - так ты радуйся и обожай.

Почему ты должна и работать, и хозяйство вести, и сама детей растить? Потому что такого сладкого пирожка, как он, надо беречь.

8. Сказал - фигу показал

Тетя Аллочка сначала мучилась и рыдала, а теперь просто не рассчитывает на него. Он может опоздать, отменить, не захотеть, пообещать и сразу же забыть. Просыпает. «Мой организм сказал мне, что я устал, а я должен слушать организм» (хотя организм не велит ему до 6 утра смотреть детективный сериал).

Он не думает о чужом времени и чужие интересы его не заботят. «Чего ты хочешь, любимая! Я все пообещаю!» Это про него. «Аллочка, позволь отвезти тебя в Париж? Мы будем пить шампанское на Эйфелевой башне и бродить по Монмартру…» Тетя Аллочка складывает красное платье в чемодан. А он радостно катит с пацанами на рыбалку. А Париж?

А что Париж? Да, было бы классно когда-нибудь съездить. Но ты же обещал? Когда я обещал, я и правда этого очень хотел.

И зачем нам кузнец?

Вот и думай. Полюбила инфантила? Если ему 18 - 20 лет, есть шанс, что он повзрослеет. Если ему 40 - 45, беги. Не хочешь бежать? Варианта два.

Первый - растить и воспитывать. Стать строгой и терпеливой мамулей, давать задания, возлагать ответственность, поддерживать, хвалить за успехи.

Второй - как тетя Аллочка, которая сама по себе очень мощная женщина. Не ждать от него совершенно ничего. Не опираться. Не рассчитывать. Относиться к нему, такому легкому и веселому, как к радости своей жизни, и кормить котлетами. Аллочка называет Гену ласково - «мой питомец».

P.S. Инфантильной, конечно же, может быть и женщина. Но об этом пусть напишет ее мужчина.