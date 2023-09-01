В России запускают исламский банкинг: что это такое и в чем его особенности

Забота о клиентах-мусульманах - лишь одна из причин нововведения. Власти верят, что исламский банкинг поможет привлечь инвесторов с Ближнего Востока. Фото: Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

С 1 сентября в России начал работу исламский банкинг. Это эксперимент правительства. Его запускают в четырех регионах - Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане.

Пилотный проект продлится два года. После этого в Кабмине решат, стоит ли его распространять на всю страну. А мы пока разберемся, что это за явление и для чего оно нужно.

Главная особенность исламского банкинга в том, что в нем отсутствует такое понятие, как проценты. По шариату давать и брать деньги под проценты просто нельзя - это харам (расшифровку терминов см. в «Словарике «КП»). Это ограничение как для вкладчиков, так и для заемщиков.

Резонный вопрос - как жить банкам, если лишить их возможности брать и давать деньги под проценты? Ведь в этом и есть смысл их работы. Не будут же они заниматься благотворительностью?

Правильно - не будут и не занимаются. Но выход есть.

НЕ ВКЛАДЧИК, А ПАРТНЕР

Что такое вклад? По сути, мы доверяем деньги банку, и он их крутит-вертит как хочет: вкладывает в акции, дает другим клиентам в долг и т. д. Главное, чтобы в конце срока вклада банк отдал наши денежки с процентами.

Но для вкладчика, который хочет соблюдать все нормы ислама, очень важно, как именно банк «крутит-вертит» его деньги. А вдруг он вкладывает их во что-то запретное для мусульман - например, в акции ликеро-водочного завода? К тому же не забываем, что ростовщичество (предоставление денег под процент) - это харам.

Поэтому в исламском банкинге действует схема так называемого партнерского финансирования. Клиент, который приносит деньги в банк, по документам становится не вкладчиком, а партнером банка в его бизнесе. А банк делится с ним полученной прибылью. При этом вкладывать деньги клиентов банк может лишь в проекты, дозволенные исламом. К примеру, нельзя финансировать производство и продажу табачной и алкогольной продукции, свинины, оружия, а также игорный бизнес.

Инвестировать исламский банк может и в акции. По данным Центра партнерского финансирования Сбербанка, на российском фондовом рынке есть как минимум 18 акций компаний, которые можно определить как халяльные. Среди них - «Алроса», «Магнит», Новолипецкий металлургический комбинат, «Яндекс», «Татнефть» и «Новатэк».

А итог для всех клиентов одинаков. Если банк дает по депозиту 10% годовых, то эти 10% получат как «обычный» клиент, так и вкладчик в рамках исламского банкинга. Разница - только в формулировках, которые будут прописаны в договоре.

ВМЕСТО КРЕДИТА РАССРОЧКА

Кредит в исламском банкинге работает похожим образом.

Допустим, клиент просит кредит на ноутбук. И тогда банк, действующий по исламским правилам, купит ему этот ноутбук, а затем продаст в рассрочку по завышенной цене. По сути, банк в этом случае становится посредником и продает оборудование по более высокой цене, включая свою прибыль в стоимость.

Теперь возьмем исламскую ипотеку. Ее выдают уже несколько лет. В частности, один из крупных банков родом из Татарстана. В рекламе действительно нет никаких процентов. Мол, рассрочка равными платежами. Халява? Если бы! На сайте есть калькулятор. Считаем. Оказывается, что за пользование кредитом в 1,8 млн рублей за 5 лет придется отдать дополнительно 724 тысячи рублей. Это соответствует кредитной ставке в 14,2% годовых. Получается обычная ипотечная ставка. Ни больше ни меньше.

То есть как это ни назови - процентами или переплатой по кредиту, - но за пользование заемными деньгами исламский банк возьмет с вас дополнительные деньги. Для людей религиозных это имеет значение. А для светских клиентов разницы между исламским кредитом и обычным нет. По факту те же проценты, только вид сбоку (подробнее об этом см. «Мнение эксперта»).

Словарик "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИНВЕСТИЦИИ С ВОСТОКА

В таком случае возникает резонный вопрос. Зачем он тогда нужен, этот исламский банкинг, если его услуги отличаются от обычных вкладов и кредитов только формулировками в документах?

На самом деле забота здесь в первую очередь не о физических лицах. В эпоху санкций западный инвестор идет в Россию неохотно. А иностранные инвестиции для развития экономики необходимы. И закон об исламском банкинге, как отмечают эксперты, поможет привлечь в Россию капиталы с Ближнего Востока.

По данным Исламской корпорации по развитию частного сектора, объем мусульманской финансовой системы в мире составляет около $4 трлн. И часть этих денег теперь может прийти в Россию. В частности, уже ведутся переговоры с консервативными инвесторами из Турции и Ирана.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Исламский банкинг - это больше про этику, чем про бизнес

Лазарь Бадалов, доцент кафедры экономики Национального исследовательского технологического университета МИСИС:

- Не совсем корректно сравнивать исламский банкинг с западноевропейским с точки зрения конкуренции. Дело в том, что отличия связаны не с конкурентными преимуществами, а с этическими и религиозными нормами.

Например, западноевропейский банкинг предусматривает предоставление кредита под процент, то есть приращение денег за счет передачи их в долг. А вот в исламском банкинге ростовщичество запрещено. Вместо кредита исламские банки могут предоставить финансирование, создав совместное предприятие с партнерами, чтобы в будущем поделить между собой прибыль, полученную от вложений в проект.

Получается, при обычном кредите банк независимо от результатов деятельности заемщика будет требовать с него возврат долга плюс проценты. В свою очередь, исламские банки привязывают возврат долга к результатам деятельности проекта, это как раз демонстрирует этику исламского бизнеса.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Если я не мусульманин, дадут ли мне такой кредит?

Цитировать Коран в офисе банка никто заставлять не будет. Законом запрещена любая дискриминация, в том числе по религиозному признаку. То есть получить исламскую ипотеку или открыть вклад по нормам шариата сможет любой желающий. И тут все будет решать конкуренция между традиционными и исламскими банками. Если последние смогут дать более выгодные условия, тогда привлекут больше «партнеров» независимо от их вероисповедания.

А КАК У НИХ

Механизмы исламского финансирования действуют в 136 странах мира. При этом исламские банки за счет своей консервативности проще переживают финансовые кризисы.

К примеру, во время ипотечного краха 2008 года они чувствовали себя лучше всего, потому что не вкладывались в рискованные ценные бумаги (в отличие от западных банков, которые гнались за сверхприбылью). Шариат запрещает любые рискованные инвестиции и сложные финансовые инструменты.