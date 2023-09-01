«Развели на четверть миллиона долларов»: Российский пластический хирург в ужасе от того, что с Боней сделали американцы

Виктория Боня сделала пластику в американской клинике. Фото: соцсети.

Виктория Боня на днях сделала пластику в американской клинике. Оперировал россиянку не абы кто, а известный хирург Чиа Чи Као. В свое время ему доверили свою внешность супермодели Белла Хадид и Кендалл Дженнер. За пластику телеведущая заплатила врачу 250 тысяч долларов (28 миллионов рублей).

Американский эскулап церемониться с Боней не стал и выложил в Сеть шок-контент – фото Виктории сразу после операции. И заодно перечислил все манипуляции, которые он проделал с ее лицом. В подписи к фото врач рассказал, что именно сделал с пациенткой: омолаживающую подтяжку кожи лица, моделирование бровей, «лисьи глазки», о которых так мечтала Боня, установку имплантов в скулы и платизмопластику (подтяжку в области подбородка и шеи). Судя по всему, хирург еще и подкорректировал нос Бони. Теперь он выглядит более коротким и вздернутым, чем до операции.

Российский звездный пластический хирург Сергей Свиридов пришел в ужас от того, что такое количество операций Виктории сделали за один раз. По его мнению, через несколько лет это «аукнется», и лицо телеведущей изменится в худшую сторону.

«Нельзя сразу выполнять столько операций даже используя самые современные технологии. Это очень агрессивно и травмоопасно. Такое количество операций ведет к нарушению трофики, питания окружающих тканей и кровоснабжения. На короткой дистанции это вроде бы незаметно. Но проходит два-три года и возникает фиброз, атрофия мягких тканей и в итоге пациент получает лицо Франкенштейна. То есть, искажается мимика, происходит деформация контуров лица. При этом гибнет часть мягких тканей и ускоряются процессы старения. Такого мнения придерживается все уважающее себя сообщество пластических хирургов», - рассказал Свиридов порталу Prozvezd.

По мнению российского специалиста, его американский коллега попросту навязал Виктории ненужные ей процедуры. Боня и так отлично выглядела, так что без большинства манипуляций можно было обойтись.

«У Бони прекрасная проекция скул. Зачем ей были установлены имплантаты, вообще непонятно. Ее нужно было отговорить от большинства вмешательств и обойтись просто липофилингом (коррекцией возрастных изменений лица – Ред). Она была красивой молодой девчонкой. И носик у нее был аккуратный. А теперь, если все-таки была произведена ринопластика, он станет кукольным и, скорее всего, защипленным. Платизмопластика (коррекция области шеи – Ред.) ей также не была показана. У нее и так были прекрасная шея и овал лица. Поэтому результат операций, скорее всего, будет сомнительным.

Российский хирург считает, что Боне не нужно было вставлять в лицо импланты. Фото: соцсети.

Сергей Свиридов также уверен, что американская клиника сильно завысила цены на свои услуги. Скорее всего, Боня повелась на звездный статус хирурга и не стала торговаться.

«Скорее всего, ее развели, а она и не поняла. В России за все эти вмешательства Виктория отдала бы 2,5 – 3 миллиона рублей. Обычно цены на пластические операции в Америке выше в два раза, чем у нас. А тут аж в десять!», - негодует эксперт.

До того, как лечь в клинику, Виктория пообещала, что после хирургического вмешательства не будет смотреть на себя в зеркало в течение двух недель. Телеведущая заявила, что хочет сразу увидеть себя красивой и обновленной. Судя по всему, пластику Бони обеспечил ее состоятельный поклонник. До этого любимый мужчина оплачивал телеведущей ее восхождение к горным вершинам, стоившие весьма недешево. Теперь же, видимо, он решил оплатить каприз телезвезды и профинансировал ее операцию.