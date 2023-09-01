Дочь Даны Борисовой рассказала, как мать выгнала ее на улицу во время запоя

Дана Борисова с дочкой Полиной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дана Борисова не скрывает, что в ее звездном прошлом было много темных моментов. Работая на телевидении, она подсела на алкоголь и наркотики. Из-за этого ее отношения с дочкой испортились на долгие годы. Девочка переехала к отцу и почти не общалась с мамой. В шоу «Честное слово» 16-летняя Полина рассказала о своем самом жутком воспоминании.

Дочь Даны Борисовой призналась, что самым неприятным моментом ее детства была поездка в Испанию. Там ее мать сильно напилась. Телеведущая настолько не контролировала себя, что выгнала дочь на улицу.

«Мы были втроем: бабушка, мама и я. Бабушку почему-то забрали в больницу. А мама напилась сильно и меня выгнала на улицу. Я так ревела, не знала что делать. Побежала в какой-то магазин, там была русская женщина. Мне помогли», - говорит Полина.

Дана Борисова не скрывает, что ей до сих пор стыдно за тот поступок. В тот вечер она накричала на дочь матом и выгнала ее из дома.

«Это жесть была. Я тогда просто на дне была, страх страшный. Я ее воспринимала на равных, хотела ей сделать больно», - вспоминает телеведущая.

Сейчас между мамой и дочкой царят дружеские отношения. Дана очень гордится наследницей. Полина учит корейский язык и осенью собирается поехать за границу на языковые курсы.

«Боюсь, конечно, ее отпускать. Переживаю, что поедет, но буду гордится, если что-нибудь у нее получится», - говорит Дана.

Напомним, весной 2017 года мама телезвезды Екатерина Ивановна в программе Андрея Малахова заявила, что ее дочь - наркоманка. Телеведущий с помощью своих друзей определил Борисову в тайскую специализированную клинику для наркоманов. Там Дана прошла курс лечения. У нее отобрали мобильный телефон и изолировали ее от внешнего мира. Поначалу Борисова пыталась сопротивляться. Телеведущая говорила, что ее обманом увезли в Таиланд и держат в клинике силой. Со временем Дана поняла, что это ее шанс навсегда избавиться от наркотиков.

Сейчас Дана полностью отказалась от запрещенных препаратов. В 2022 году она отметила пять лет без наркотиков. Борисова уделяет много внимания этой проблеме и пропагандирует здоровый образ жизни.