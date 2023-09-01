В России изменились требования к владельцам дач и квартир: объясняем их суть

Постройки на дачах теперь должны быть не более 20 м высотой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРОВЕРКА ГАЗА ПО-НОВОМУ

За каждой многоэтажкой теперь должна быть закреплена одна конкретная, полностью за него ответственная, газообслуживающая компания. Она будет обязана заниматься техобслуживанием и ремонтом внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. С ней должен быть заключен договор как у управляющей компании, которая обслуживает дом, так и по отдельности у жильцов — на каждую квартиру.

Маленькая ремарка для понимания вопроса. Обслуживающая дом УК отвечает за исправность только общедомового оборудования, включая газовое. А то, что находится внутри квартиры — например, газовая плита — зона ответственности владельцев этого жилья.

И раньше и УК, и жильцы должны были заключать договоры с газовщиками — на обслуживание общего и квартирного газового оборудования. Но жильцам давалось право выбора: они могли заключить договор с любой компанией, которая вправе проводить такие работы, — не обязательно с той, с которой он заключен у УК. В теории вроде бы красиво. Но в нашей реальности большинство жильцов понятия не имеет, что у них заключен какой-то договор с газовщиками (нередко за них от их имени это делает УК), заключено ли вообще и с кем именно. Из-за этого, в частности, нередки ситуации, когда под видом газовщиков по квартирам ходят мошенники. А при очередном ЧП с газом, увы, возникает много вопросов по поводу того, кто и как обслуживал квартиру, где что-то взорвалось.

Предполагается, что при системе «один дом — одна компания» контролировать происходящее будет проще. В том числе и самой газообслуживающей компании, которая получает под свою ответственность дом целиком.

Правда, не очень понятно, как при этих изменениях будет решена еще одна проблема. «Правильные» газовщики зачастую не могут попасть в квартиры для проверки газового оборудования, потому что туда их просто не пускают. Жильцы же в свою очередь нередко жалуются, что представители газовой компании приходят, когда все на работе и впустить их некому.

КОНДИЦИОНЕРЫ НАДО СОГЛАСОВЫВАТЬ

С 1 сентября придется согласовывать с местным органом самоуправления (муниципалитетом) любые изменения, связанные с изменением архитектурно-градостроительного облика зданий. Это, например, установка на окнах решеток и кондиционеров, перекраска оконных рам в другой цвет. В ряде городов такие правила и так действовали (хотя не всегда исполнялись). Но теперь вступили в силу общефедеральные требования к архитектурно-градостроительному облику зданий и правила согласования этого облика.

Требования эти не распространяются на Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Города федерального значения вправе принимать свои собственные требования к архитектурно-градостроительному облику, которые могут отличаться от общих.

ПРАВИЛЬНАЯ ВЫСОТА САРАЕВ

Правительство утвердило критерии, по которым постройку можно признать вспомогательной (такие возводятся рядом с основным зданием без разрешения на строительство).

Вот главные «опознавательные признаки» вспомогательной постройки:

- находится на одном участке с основным объектом (например, домом),

- площадь не более 1,5 тыс. кв.м.,

- на земельном участке, предоставленном для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства, блокированной жилой застройки, садоводства, предназначена для бытовых и других нужд хозяев дома (сарай, баня, теплица, гараж и т. п.),

- этажей — не более трех, высота — не более 20 метров.

Чем это важно для дачников и владельцев частных домов? Сараи и теплицы на личных участках граждан и раньше можно было возводить без всяких разрешений и уведомлений, причем даже вне «дачной амнистии». Но периодически возникали терминологические споры — а это точно сарай? Теперь сараям дано описание.

КСТАТИ

Очередников также ждут изменения

С 1 сентября вступают в силу поправки в Жилищный кодекс, касающиеся россиян, которые стоят в очереди на предоставление жилья. Раньше они могли его получить только в том населенном пункте, где прописаны. Но во многих населенных пунктах никакого нового жилья десятилетиями не строится, а старое не очень-то освобождается. Очередь и не движется.

Теперь очередникам разрешили предоставлять жилье в рамках не населенного пункта, а муниципального образования (по старинке говоря, района). Но с письменного согласия самого очередника, которое нужно отправить в органы местной власти.