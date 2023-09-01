Совкомбанк и Hoff помогут обновить парки в четырех российских городах

Благотворительная акция продлится до 29 октября Фото: Shutterstock

Совкомбанк и сеть магазинов Hoff объявили о запуске благотворительной акции по благоустройству парков и скверов в российских городах. Присоединиться к ней могут клиенты Совкомбанка, совершая покупки картой рассрочки «Халва» в магазинах-партнерах. Банк направит на благотворительность 1% от общей суммы их покупок.

Гипермаркеты Hoff, в свою очередь, пожертвуют 0,5% от суммы покупок, совершенных участниками акции в магазинах сети по карте рассрочки. Собранные средства будут переданы в благотворительный фонд Hoff, который займется благоустройством зеленых территорий в Воронеже, Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. На деньги, переданные в фонд, организаторы собираются приобрести саженцы для озеленения парков. Кроме того, вместо старых скамеек и урн в скверах установят новую садовую мебель из экологичных материалов. После посадки о саженцах будут заботиться управляющие компании, комитеты по благоустройству и управления по экологии.

Акция продлится до 29 октября. Присоединиться к ней можно, подключившись в мобильном приложении Совкомбанка или на сайте «Халвы». Благотворительный фонд Hoff реализует благотворительные экологические проекты с марта 2023 года. Кроме того, фонд помогает детям в российских детдомах и выделяет малообеспеченным семьям средства на дорогостоящие операции, не входящие в программу государственных гарантий.