Андрей Мельниченко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этот раз приглашенный гость на обед – богатейший представитель российского частного бизнеса – Андрей Мельниченко.

В совсем недалеком прошлом Мельниченко называли «молодым волком» российского бизнеса, путь которого начинался еще в 90-е с валютообменных пунктов и в банковском секторе, а в дальнейшем - его руками создавались такие гиганты в своей отрасли, как крупнейшая угольная компания России СУЭК и производитель удобрений «Еврохим».

Встреча состоялась в Дубае, поскольку московское бюро FT уже некоторое время закрыто. Поэтому на вопрос журналиста Financial Times, что он будет пить, Мельниченко признается, что, «старается соответствовать местным нормам и алкоголь не употребляет совсем». Но в отличие от некоторых «товарищей по цеху» его вряд ли можно упрекнуть в том, что он забыл про Россию, где он регулярно и часто бывает, и, как член Бюро Правления РСПП, отвечает за климатическую повестку и устойчивое развитие, принимая активное участие в работе этой организации.

Еще минувшей весной, в апреле, в интервью российскому Forbes бизнесмен отметил, что «РСПП сегодня самое серьезное бизнес-объединение в России, которое на своем уровне прилагает максимум усилий для сохранения в России конкурентоспособной рыночной экономики», а он в свою очередь «согласившись избраться в бюро РСПП, ... принял на себя ответственность перед коллегами, доверившими ему представлять их интересы».

В целом, отвечая на вопросы британского журналиста Макса Седдона, Мельниченко неизменно придерживается той же точки зрения, которую высказывал и ранее. Так, бизнесмен и в этот раз критикует и обличает аморальность западных санкций, которые сравнивает с «атомной бомбой, сброшенной США на Хиросиму», и подчеркивает, что тогда «исход войны был предрешен, а страдания, которые причинены тем, кто не имеет отношения к конфликту, огромные. Ровно то же самое и здесь. Санкции в отношении отрасли удобрений – это Хиросима в экономических санкциях». Просто «после того, как мировые цены на удобрения сильно выросли, многие оказались не в состоянии их покупать», – заключает Мельниченко. Сильнее всех с этой точки зрения пострадали страны Африки.

Андрей Мельниченко отмечает, что его никогда особо не «интересовала политика», и поэтому он честно говорит, что не ожидал ни того, что на Украине начнутся военные действия, ни того, что на российский частный бизнес будут наложены многочисленные санкции. Зато он несколько раз упоминает влиятельного американского чиновника и главного шпиона Уильяма Бёрнса, обвиняя его в причастности к разжиганию конфликта на Украине. Мельниченко цитирует самого Бернса, который много раз говорил, что знал о готовящихся боевых действиях. «Это значит, что он делал свою работу плохо, раз не смог достичь того, что должен был – избежать войны».