В США детей учат магии, в Германии счастью, а в Испании основам первой древнейшей: чем удивляют школы мира

Китай сегодня – единственная страна в мире, где школьных учителей и воспитателей в детских садах могут заменять роботы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российских школах скоро появятся две новые дисциплины – «черчение» и «основы безопасности и защиты Родины». Жаль, что черчение кому-то пришло в голову в свое время исключить. Мне лично уроки черчения до сих пор помогают в самых разных ситуациях: легко могу набросать мастеру расположение полок, которые ему нужно собрать и прибить, или изобразить в трех проекциях потерянную деталь бытовой техники, дабы ее изготовили в мастерской. А вот высшую математику, астрономию, органическую химию, преподававшиеся в старших классах советской школы, считаю потерей сил и времени: ни разу в жизни ни тангенсы, ни двояковыпуклые линзы, ни химические свойства фенола мне не пригодились.

«Комсомолка» узнала, какие необычные дисциплины преподают школьникам в разных странах мира.

КАК ПЛЕСТИ КОРЗИНЫ ПОД ВОДОЙ

В Австралии учеников школ обучают навыкам серфинга. Подавляющая часть населения Зеленого континента проживает в мегаполисах, расположенных на морском побережье, Австралия со всех сторон омывается океанами. Определенные сложности есть лишь у столичных школьников: столица Австралии, Канберра – чуть ли не единственный город, расположенный в глубине континента. В Австралии считают, что серфинг – это не просто вид спорта, а еще и кратчайший пусть к гармонии человека и природы.

В японских школах есть курс «любование природой». В его описании значится: целью уроков является необходимость привить детям культуру признательности окружающему миру за его красоту. На деле же все похоже на любимое многими природоведение – школьники узнают о флоре и фауне и их взаимодействии.

Взаимодействие с людьми, самим собой и окружающим миром с целью достижения счастья – тема специальных уроков в школах Германии. Они так и называются – уроки счастья. В конце учебного года каждый ученик должен представить свой собственный проект-размышление на тему поиска счастья в этом мире.

ТАНЦУЮТ ВСЕ

В школьную программу в Израиле недавно добавили уроки по кибербезопасности, включающую в себя основы противостояния травле (буллингу) в Интернете и правилам поведения в соцсетях. Голландских же школьников с недавних пор обучают искусству спора. Официально дисциплина называется «искусство дебатов». Юные голландцы учатся грамотно отстаивать собственную точку зрения и верно учитывать чужое мнение, также они узнают, как правильно вести спор и «читать» жесты собеседников, а заодно получают закалку от негатива возможных критиков.

Древние или вымершие языки нигде в школах не преподают. Нигде, кроме британского острова Мэн. Последний носитель этого языка умер в 1974 году. Но в начале этого века было решено, что мэнский достоин того, чтобы вернуться в этот мир. И благодаря включению в школьную программу, этот язык, по сути дела, возродился. И это при том, что уроки мэнского не являются в школах острова обязательными. В Википедии даже появились статьи на мэнском языке, также его провозгласили на острове в качестве официального.

Правительство же Армении решило вернуть народу национальные танцы. С 2013 года в начальных школах этой страны дети учат исполнять «Вервери», «Кочари», «Берд» и другие народные армянские танцы. И это не только позволяет школьникам гармонично развиваться, но и развивает физически детей, который иначе наверняка бы «залипали» в свои телефонах. Кстати, этнографы насчитывают порядка полутора тысяч армянских танцев, таким количеством могут похвастаться не многие народы мира.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Непристойные уроки

Британские власти постоянно критикуют за чрезмерно откровенные учебные программы и пособия, связанные с половым воспитанием учащихся. Недавно дело дошло до конфликта: горсовет городка Суиндон запретил местным школам использовать одобренные министерством учебники по этой деликатной дисциплине. Запретил разговоры на тему гендерной идентичности в школьных стенах и губернатор американской Флориды. А вот правительство испанской Валенсии потерпело неудачу: оно потребовало в cуде закрыть частную школу Trabajo Ya, но судьи отвергли иск. В этой школе решили преподавать «базовый курс профессиональной проституции». Руководство учебного заведения мотивирует свое просветительское рвение тем, что «старейшая из существующих профессий имеет разные уровни законодательного и морального признания по всему миру».

В американском Массачусетсе, в городке Салем, решили, что мистическому ореолу, возникшему из-за исторического процесса над «салемскими ведьмами», пропадать зря не стоит. И ввели в школьную программу «основы колдовства и магии». Преподаватели настаивают, что курс базируется на древней мудрости и фольклоре, а также тесно связан с основами различных религий. Похоже, что прок от этого школьного предмета есть: в Салеме, куда ежегодно приезжают миллионы туристов, 7000 жителей в ходе последней переписи населения заявили, что являются колдунами, магами или ведьмами, с чего собственно и живут.

ГДЕ НАША НЕ ПРОПАДАЛА

От вокзалов до пещер

Идеал школьного здания за последние четверть века не изменился: открытая планировка, высокие потолки, стеклянные стены: что-то вроде школы из фильма «Приключения Электроника», которой, кстати, никогда не существовало. Часть съемок проводилась в Вильнюсе, часть в Одессе, а все остальное – в студийных павильонах.

Но в мире еще есть школы, в которых не то что окон, а и стен-то нет. Например, в индийском городке Бхубанешвара школьные уроки проводят… на перроне железнодорожной станции. Других возможностей у местных властей не имеется. Еще одна такая школа для детей из малообеспеченных семей расположена на вокзале индийского города Одиша.

Соседнее с Индией государство Бангладеш ежегодно страдает от разрушительных наводнений. Местной системе школьного образования пришлось адаптироваться к погодным стихиям: решено было переоборудовать маломерные суда в плавучие школы, которые не только не тонут, но и могут курсировать от одного населенного пункта к другому.

В борьбе с неграмотностью в Пакистане филантропы решили использовать автобусы. Но не для того, чтобы довозить детей до школ, а для того, чтобы прямо в автобусах их обучать. Мобильные автошколы пользуются в Пакистане огромной популярностью и принимают по 4-5 небольших классов в день, разъезжая по городам и селам

А две самые необычные школы в мире уже закрылись после того, как о них написали газетчики. В 2005 году после шквала критики в американском штате Нью-Мексико на поверхность подняли школьников из городка Артижа. До этого они занимались в подземных помещениях огромного бункера, построенного на огромной глубине на случай ядерной войны. А через пять лет китайские власти построили новую школу для детей из уезда Цзыюнь. До этого детки занимались там… в пещере.

НЕГЛАСНЫЕ ТРАДИЦИИ

Чем старше японская школьница - тем короче ее юбка

Китай сегодня – единственная страна в мире, где школьных учителей и воспитателей в детских садах могут заменять роботы. Пока одобрена единственная модель, «Кико». В одиночку ему «работать» пока не позволяют. В инструкции написано, что «робот, который может рассказывать истории и давать логические задачи, может быть использован только в случае, если преподавателю нужно сделать перерыв на несколько минут».

Мода на аниме и манги сделала школьную форму девочек-японок узнаваемой во всем мире. Главный ее элемент – матроска; форма для мальчиков ее не предусматривает. Также «гакко сейфуку» (школьная форма) для девочек включает в себя юбку и гольфы. Юные японки соблюдают негласную традицию – чем старше школьница, тем короче юбка и гольфы.

Одну из самых престижных британских школ Christ`s Hospital частенько называют «Школой синих халатов». И все из-за школьной формы – самой старой в мире. Синюю накидку с поясом на талии, бриджи (а для девочек юбки) до колен, желтые носки и белые шейные платки учеников этой школы обязали носить во времена Тюдоров, в 1552 году. С тех пор эта форма ни разу не менялась. Недавно руководство школы предложила учащимся и их родителям обсудить более современные модели, но 95% учеников потребовали оставить все, как есть!