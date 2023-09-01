В США детей учат магии, в Германии счастью, а в Испании основам первой древнейшей: чем удивляют школы мира

Китай сегодня – единственная страна в мире, где школьных учителей и воспитателей в детских садах могут заменять роботы.
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В российских школах скоро появятся две новые дисциплины – «черчение» и «основы безопасности и защиты Родины». Жаль, что черчение кому-то пришло в голову в свое время исключить. Мне лично уроки черчения до сих пор помогают в самых разных ситуациях: легко могу набросать мастеру расположение полок, которые ему нужно собрать и прибить, или изобразить в трех проекциях потерянную деталь бытовой техники, дабы ее изготовили в мастерской. А вот высшую математику, астрономию, органическую химию, преподававшиеся в старших классах советской школы, считаю потерей сил и времени: ни разу в жизни ни тангенсы, ни двояковыпуклые линзы, ни химические свойства фенола мне не пригодились.
«Комсомолка» узнала, какие необычные дисциплины преподают школьникам в разных странах мира.
В Австралии учеников школ обучают навыкам серфинга. Подавляющая часть населения Зеленого континента проживает в мегаполисах, расположенных на морском побережье, Австралия со всех сторон омывается океанами. Определенные сложности есть лишь у столичных школьников: столица Австралии, Канберра – чуть ли не единственный город, расположенный в глубине континента. В Австралии считают, что серфинг – это не просто вид спорта, а еще и кратчайший пусть к гармонии человека и природы.
В японских школах есть курс «любование природой». В его описании значится: целью уроков является необходимость привить детям культуру признательности окружающему миру за его красоту. На деле же все похоже на любимое многими природоведение – школьники узнают о флоре и фауне и их взаимодействии.
Взаимодействие с людьми, самим собой и окружающим миром с целью достижения счастья – тема специальных уроков в школах Германии. Они так и называются – уроки счастья. В конце учебного года каждый ученик должен представить свой собственный проект-размышление на тему поиска счастья в этом мире.
В школьную программу в Израиле недавно добавили уроки по кибербезопасности, включающую в себя основы противостояния травле (буллингу) в Интернете и правилам поведения в соцсетях. Голландских же школьников с недавних пор обучают искусству спора. Официально дисциплина называется «искусство дебатов». Юные голландцы учатся грамотно отстаивать собственную точку зрения и верно учитывать чужое мнение, также они узнают, как правильно вести спор и «читать» жесты собеседников, а заодно получают закалку от негатива возможных критиков.
Древние или вымершие языки нигде в школах не преподают. Нигде, кроме британского острова Мэн. Последний носитель этого языка умер в 1974 году. Но в начале этого века было решено, что мэнский достоин того, чтобы вернуться в этот мир. И благодаря включению в школьную программу, этот язык, по сути дела, возродился. И это при том, что уроки мэнского не являются в школах острова обязательными. В Википедии даже появились статьи на мэнском языке, также его провозгласили на острове в качестве официального.
Правительство же Армении решило вернуть народу национальные танцы. С 2013 года в начальных школах этой страны дети учат исполнять «Вервери», «Кочари», «Берд» и другие народные армянские танцы. И это не только позволяет школьникам гармонично развиваться, но и развивает физически детей, который иначе наверняка бы «залипали» в свои телефонах. Кстати, этнографы насчитывают порядка полутора тысяч армянских танцев, таким количеством могут похвастаться не многие народы мира.
Непристойные уроки
Британские власти постоянно критикуют за чрезмерно откровенные учебные программы и пособия, связанные с половым воспитанием учащихся. Недавно дело дошло до конфликта: горсовет городка Суиндон запретил местным школам использовать одобренные министерством учебники по этой деликатной дисциплине. Запретил разговоры на тему гендерной идентичности в школьных стенах и губернатор американской Флориды. А вот правительство испанской Валенсии потерпело неудачу: оно потребовало в cуде закрыть частную школу Trabajo Ya, но судьи отвергли иск. В этой школе решили преподавать «базовый курс профессиональной проституции». Руководство учебного заведения мотивирует свое просветительское рвение тем, что «старейшая из существующих профессий имеет разные уровни законодательного и морального признания по всему миру».
В американском Массачусетсе, в городке Салем, решили, что мистическому ореолу, возникшему из-за исторического процесса над «салемскими ведьмами», пропадать зря не стоит. И ввели в школьную программу «основы колдовства и магии». Преподаватели настаивают, что курс базируется на древней мудрости и фольклоре, а также тесно связан с основами различных религий. Похоже, что прок от этого школьного предмета есть: в Салеме, куда ежегодно приезжают миллионы туристов, 7000 жителей в ходе последней переписи населения заявили, что являются колдунами, магами или ведьмами, с чего собственно и живут.
От вокзалов до пещер
Идеал школьного здания за последние четверть века не изменился: открытая планировка, высокие потолки, стеклянные стены: что-то вроде школы из фильма «Приключения Электроника», которой, кстати, никогда не существовало. Часть съемок проводилась в Вильнюсе, часть в Одессе, а все остальное – в студийных павильонах.
Но в мире еще есть школы, в которых не то что окон, а и стен-то нет. Например, в индийском городке Бхубанешвара школьные уроки проводят… на перроне железнодорожной станции. Других возможностей у местных властей не имеется. Еще одна такая школа для детей из малообеспеченных семей расположена на вокзале индийского города Одиша.
Соседнее с Индией государство Бангладеш ежегодно страдает от разрушительных наводнений. Местной системе школьного образования пришлось адаптироваться к погодным стихиям: решено было переоборудовать маломерные суда в плавучие школы, которые не только не тонут, но и могут курсировать от одного населенного пункта к другому.
В борьбе с неграмотностью в Пакистане филантропы решили использовать автобусы. Но не для того, чтобы довозить детей до школ, а для того, чтобы прямо в автобусах их обучать. Мобильные автошколы пользуются в Пакистане огромной популярностью и принимают по 4-5 небольших классов в день, разъезжая по городам и селам
А две самые необычные школы в мире уже закрылись после того, как о них написали газетчики. В 2005 году после шквала критики в американском штате Нью-Мексико на поверхность подняли школьников из городка Артижа. До этого они занимались в подземных помещениях огромного бункера, построенного на огромной глубине на случай ядерной войны. А через пять лет китайские власти построили новую школу для детей из уезда Цзыюнь. До этого детки занимались там… в пещере.
Чем старше японская школьница - тем короче ее юбка
Китай сегодня – единственная страна в мире, где школьных учителей и воспитателей в детских садах могут заменять роботы. Пока одобрена единственная модель, «Кико». В одиночку ему «работать» пока не позволяют. В инструкции написано, что «робот, который может рассказывать истории и давать логические задачи, может быть использован только в случае, если преподавателю нужно сделать перерыв на несколько минут».
Мода на аниме и манги сделала школьную форму девочек-японок узнаваемой во всем мире. Главный ее элемент – матроска; форма для мальчиков ее не предусматривает. Также «гакко сейфуку» (школьная форма) для девочек включает в себя юбку и гольфы. Юные японки соблюдают негласную традицию – чем старше школьница, тем короче юбка и гольфы.
Одну из самых престижных британских школ Christ`s Hospital частенько называют «Школой синих халатов». И все из-за школьной формы – самой старой в мире. Синюю накидку с поясом на талии, бриджи (а для девочек юбки) до колен, желтые носки и белые шейные платки учеников этой школы обязали носить во времена Тюдоров, в 1552 году. С тех пор эта форма ни разу не менялась. Недавно руководство школы предложила учащимся и их родителям обсудить более современные модели, но 95% учеников потребовали оставить все, как есть!