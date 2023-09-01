Владислав Тюльпанов закрутил роман со звездой мужских журналов Катей Самбукой

Владислав Тюльпанов и Катя Самбука Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В распоряжении KP.RU оказались фотографии, сделанные во время Петербургского международного экономического форума, прошедшего в июне. На снимках видно, что 18-летний сын покойного сенатора Вадима Тюльпанова и крестник Валентины Матвиенко пришел на знаковое в мире экономики и бизнеса событие в компании эффектной блондинки. Впрочем, в девушке не сразу можно узнать звезду мужских журналов, 32-летнюю Катю Самбуку — уж слишком скромно одета: юбка ниже колена, а голова и вовсе покрыта платком.

«Катя, действительно, тесно общается с одним молодым человеком из влиятельной известной семьи в Петербурге. На самом деле, они знакомы давно, но сейчас их отношения уже нельзя назвать просто дружбой. Они очень разные, но им хорошо вместе», — рассказала KP.RU подруга Кати Самбуки, пожелавшая остаться неизвестной.

Буквально на днях Катя и Владислав были замечены на съемках в «Останкино», куда приехали вместе.

Катя Самбука начинала свою карьеру в качестве модели для мужских журналов. Затем придумала эротическое шоу, в котором еще исполняла и собственные песни. В последние годы Самбука активно раскручивает соцсети и записывает песни. Воспитывает дочь от первого брака.

Владислав Тюльпанов пошел по стопам покойного отца и стал заниматься политикой. В настоящее время Тюльпанов является членом Молодежного парламента Петербурга. Также молодой политик активно развивает соцсети. Тюльпанов не стал подтверждать роман, но и не опроверг. Что ж, будем ждать развития событий.