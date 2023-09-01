Рекламу запрещенных веществ в эфире федерального телеканала назвали фейком

Правоохранительными органами была названа фейком информация о рекламе запрещенных веществ в эфире федерального телеканала. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В социальных сетях появилась информация о том, что будто бы в эфире федерального телеканала "РЕН ТВ" прошла реклама запрещенных веществ. Однако же, эти сведения не являются правдивыми. Их источник - это информация из соцсетей и сайтов с развлекательным контентом. На самом деле все было не так. Далеко не так.

"Комсомолка" разобралась в этой ситуации в рамках совместного проекта с "Лапша Медиа", направленного на разоблачение недостоверной информации.

Первоисточник информации о якобы рекламе запрещенных веществ - не слишком убедительный. Более того - представители правоохранительных органов официально прокомментировали данные слухи и теперь будут заниматься этой историей, которая оказалась неправдой.

- Сотрудниками Главного управления МВД России по г. Москве в ходе проведения мониторинга сети Интернет установлено, что в социальных сетях распространены видеоролики о трансляции рекламы запрещенных веществ в эфире телеканала РЕН ТВ. В действительности такая информация в эфире федерального канала не транслировалась, - заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковника внутренней службы Владимир Васенин.

Теперь столичная полиция занимается отдельно данной историей - устанавливаются все обстоятельства появления данной информации. Началась проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.