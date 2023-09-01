Такой нет ни у кого в мире: ракета с ядерными боеголовками "Сармат" встала на боевое дежурство

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» вышел на боевое дежурство. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов во время марафона «Поделись своим знанием», сделал заявление, которого ждали многие. Он сказал, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» вышел на боевое дежурство.

«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс «Сармат», - заявил Борисов.

В июне президент России Владимир Путин говорил, что российская ядерная триада надежно обеспечивает поддержку глобального баланса сил в мире. С этим сегодня не могут поспорить иностранные эксперты.

Новые планирующие гиперзвуковые блоки тяжелой межконтинентальной ракеты прилетят в логово врага в ответ как на ядерную, так и биологическую агрессию, которую нацелят на целостность России. Такова новая военная доктрина нашей страны.

Ракета «Сармат» на сегодняшний день обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Подобной ракеты сейчас нет ни у кого в мире. В своей головной части (общая масса 10 тонн) она несет более 10 ядерных боеголовок с зарядом 750 килотонн. Каждый из таких блоков способен лететь с непредсказуемой траекторией и обходить американскую противовоздушную оборону на гиперзвуке.

Для сравнения напомним, что ровно 76 лет назад, 6 августа 1945 года американский бомбардировщик В-29 сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу "Малыш" мощностью всего в 13-18 килотонн тротила.

По мнению ряда российских ученых Россия может уже сейчас в ответ на агрессию уничтожить любую из стран НАТО имеющимися у нее на вооружении новейшими видами вооружений. Как через Северный, так и через Южный полюс.

В Минобороны подчеркнули, что перспективный ракетный комплекс «Сармат» постепенно заменит на дежурстве «Воеводу».