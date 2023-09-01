Есть ли жизнь после отпуска: больше всего россияне страдают от недосыпания

В отпуске люди живут по своим биологическим часам, а после него страдают от недосыпания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вспомните самое распространенное приветствие, которым вас встречают коллеги после выхода из отпуска? Правильно – «Соболезную!»/ Давайте по-честному – ведь даже если мы любим свое дело, возвращение на рабочее место после отпускной вольницы - это всегда стресс. Согласно опросу «КП», лишь 15% россиян выходят на работу с радостью, а подавляющее большинство этим обстоятельством довольны не очень. И виной тому совсем не начальство и даже не долгая дорога, а недосыпы (см. «Наглядно»). Именно эту причину назвали главным фактором постотпускного стресса 39% опрошенных. Второй по популярности ответ – из-за работы нам не хватает времени на себя и наши любимые занятия.

Как настроиться на рабочий лад и организовать будни так, чтобы выход из отпуска не вгонял нас в депрессию? Об этом «Комсомолке» рассказала психолог Анна Девятка.

- У каждого из нас есть собственные биоритмы – кому-то комфортно встать в 11 и работать до позднего вечера, а кому-то, наоборот, нравится быть на ногах уже с 6 утра. В отпуске люди живут по своим биологическим часам, а будничный график – это, как правило, работа с 9 до 6, и многим приходится заново под него подстраиваться, — объясняет психолог. - Вот и возникает ощущение неудовлетворения и недосыпа. Поэтому очень важно в первые несколько выходных после отпуска полностью восстанавливаться после рабочей недели. То есть заниматься только тем, что нравится, и никакой работы, свободный режим и т.д.

Со вторым самым беспокоящим россиян фактором – нехваткой после отпуска времени на себя, любимого, Анна Девятка рекомендует бороться так:

- Решите для себя, что вы любите в жизни больше всего? Что вас по-настоящему вдохновляет, дает силы и энергию жить? Прогулки в лесу? Походы в театр? Встречи с друзьями? Игра в теннис? Ответы у всех будут разные, но важно расставить для себя приоритеты и обязательно встроить в свой еженедельный будничный график любимые дела. Займитесь этим сразу, вернувшись из отпуска. И каждый вечер старайтесь подводить для себя итог дня: чего мне не хватило сегодня, чтобы я чувствовал себя счастливее?

- Но все-таки есть среди нас и счастливые люди, которые на работу из отпуска возвращаются с радостью – целых 15%!

- Да, среди них наверняка есть те, кто научился гармонизировать свою жизнь, и для кого работа и график не становятся со стрессом, — продолжает эксперт. - Но как семейный психолог скажу, что немало среди нас и тех, кому отпуск дается сложнее, чем обычные рабочие будни. Дальняя поездка с 2-3 детьми – это ведь тот еще отдых, согласитесь – все время нужно быть в напряжении. А если еще и в семье конфликты? И люди, у которых сложные отношения, накопились какие-то обиды друг на друга, вдруг на несколько недель оказываются в общем пространстве, и им надо как-то себя вести, ежедневно общаться. Это бывает непросто. А на работе все четко – свои правила, иерархия, и в целом понятное пространство. Так что кому-то там просто лучше, чем на отдыхе с близкими.

НАГЛЯДНО