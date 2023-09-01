Летим к Венере, создаем ядерный двигатель и «вечную» орбитальную станцию: как Россия будет покорять Вселенную

«Роскосмос» рассказал о планах по исследованиям до 2030 года. Фото: REUTERS

В День знаний глава Роскосмоса Юрий Борисов ответил на вопросы талантливой молодежи. Среди молодежи были и школьники, и те, кто только что поступил в наши лучшие вузы. Вопросы у ребят были не в бровь, а в глаз, а само действо разворачивалось на марафоне «Поделись своим знанием», который организовало общество Знание.

Когда-то Борисов, еще будучи пионером, вручил цветы Юрию Гагарину. Гаранин приехал в часть, где жила семья будущего главы Роскосмоса, и эта встреча определила его судьбу. Кто знает, может, и сегодняшняя встреча станет решающей теперь уже в судьбе молодых? Собрали для вас главное.

ЛУНА: НЕ ОПУСКАЕМ РУКИ

«Никогда нельзя опускать руки. Надо добиваться результата, который мы наметили», сказал глава Роскосмоса, комментируя неудачный полет Луны-25.

Юрий Борисов рассказал о встрече с коллективом НПО им. Лавочкина – именно он отвечал за лунный полет. «Это молодой коллектив ребят, они расстроены, - не стал скрывать Борисов, - У них подавленное настроение. Но они горят желание повторить эту миссию. В науке нельзя останавливаться. Путь не всегда усыпан розами. Он, как правило, тернист. Тем важнее победа».

Борисов заверил: лунную миссию продолжим, успеха непременно добьемся. Лунная гонка началась: и если раньше ею двигали геополитические мотивы, соображения национального престижа, сегодня – голая практика. Луна очень богата ресурсами, это и редкоземельные металлы, и гелий-3, и железо, наконец, вода. Вода отлично подходит для создания ракетного топлива – прямо на Луне. Это делает нашу спутницу идеальной стартовой площадкой для покорения других планет. «Идет борьба за Луну, кто будет первым, у того в руках окажутся ключи к дальнему космосу», резюмировал Борисов, напомнив о совместном с Китаем проекте строительства лунной базы.

НА ПОВЕСТКЕ ВЕНЕРА

Вместе с Академией наук прорабатываются российские миссии на Марс и Венеру, рассказал Юрий Борисов.

«Венера в какой-то степени считается российской планетой. Только в СССР было пять миссий с посадками на Венеру, никто до нас на Венеру не садился», напомнил он. И после нас тоже, добавим мы.

Что касается Марса, это тоже вопрос чести: Сергей Королев некогда всерьез о нем задумывался. «Эта планета откроет нам много тайн и поможет понять, что такое Вселенная», уверен Юрий Борисов.

ЯДЕРНЫЙ БУКСИР – НА ПОДХОДЕ

Для освоения дальнего космоса нужны особо мощные носители. Россия вплотную приблизилась к созданию корабля на ядерном топливе – ядерному буксиру, рассказал Борисов. «Это интересное направление. У России серьезное преимущество в области ядерной энергетики. Мы ведем работы по созданию ядерного буксира, который будет дополнять работу сверхтяжелых ракетоносителей. Такие буксиры способны перемещать грузы с околоземной орбиты к Луне до 7 тонн. Это серьезная конструкция, она позволит строить лунные базы», рассказал Борисов.

И все-таки без сверхтяжелой ракеты дальний космос и Луну не покорить. Так, конструкция лунной базы – это 20 тонн. И что у России с такими ракетами? «Мы будем работать в этом направлению. Планы есть, но они, к сожалению, сдвигаются Это вопросы экономики, финансового обеспечения», сказал глава Роскосмоса.

БУДЕМ СТРОИТЬ СВОЮ ОРБИТАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ ВЕЧНУЮ

МКС – в состоянии износа. Космонавты половину времени тратят на ремонты. Ее эффективность снизилась. Решено, что станция будет работать до 2030 года. Что дальше? Иностранные партнеры, рассказал Борисов, хотят свой сегмент сохранить, например, для космического туризма. А Россия решила свой – отстыковать и аккуратно затопить. «Это непростая задача», напомнил глава Роскосмоса. Россия будет строить свою собственную орбитальную станцию.

«Прерывать пилотируемую программу нельзя. После 2030 года нам необходимо иметь свою станцию. Мы давно начали эту работу. Завершили эскизный проект. Определен облик станции и этапы ее создания. Костяк построят к 2028, завершим всю станцию к 2032. Россия имеет самый богатый опыт в области создания околоземных станций. Мы учили всю мировую космонавтику, как такие станции строить, и терять такие компетенции нельзя», подчеркнул глава Роскосмоса.

Новая станция – очередной шаг вперед. Во-первых, рассказал Борисов, это будет «вечная» станция: когда износится один сегмент, его отстыковывают и присоединяют другой. Во-вторых, принципиально другая орбита, полярная (наклонение 96 градусов). «Это позволит больше наблюдать за территорией России. За льдом на Северном морском пути», подчеркнул глава Роскосмоса.

Напомним, что МКС летает, грубо говоря, вдоль экватора. Обитаемый тяжелый аппарат с полярной орбитой – серьезный вызов для инженеров.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ РАКЕТА

Космос становится все более ориентирован на простого человека. В космос идут частные компании. Есть они и в России. На повестке дня – создание многоспутниковых группировок, нечто вроде Старлинк Илона Маска. Именно такие группировки позволяют организовать новые системы связи, мониторинг земной поверхности, что особенно важно для России, напомнил Борисов. Территория громадная, многие области, кроме как со спутника, и не увидеть.

Чтобы быть мобильней, оперативней, нужны сверхлегкие ракеты. «Мы ведем работу над сверхлегкой ракетой. Она будет работать экологически чистом топливе (СПГ), в планах – оснастить ее возвращаемой первой ступенью. На рубеже 2028 года эта ракета уже будет эксплуатироваться», сказал Борисов.

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Космонавт сегодня может прямо с орбиты просто позвонить семье – взять мобильный, и позвонить. Космос перестает быть суровым местом, где – только дело и ничего больше. Это уже и культурное пространство.

Культура была космонавтам не чужда никогда: достаточно вспомнить, что перед стартом экипажи смотрели фильм «Белое солнце пустыни». Смотрят и теперь. Но появилась новая традиция: ходить на спектакль в МХАТ им. Чехова.

«Московский художественный театр имени Чехова перед стартом приглашает космонавтов на спектакли. Это становится традицией. Экипаж, который полетит 15 сентября, на спектакле побывал. Космонавты повезут на орбиту сувениры, которые потом передадут работникам театра и артистам», рассказал Борисов.

А в финале глава Роскосмоса вспомнил о той самой встрече с Юрием Гагариным в 1963 году. Просто подарил цветы тогда. За космосом – будущее, и молодежь очень нужна. Как было видно по залу, молодым тоже нужен космос. Звездные дали продолжают манить.