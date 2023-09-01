В МВД РФ рассказали, можно ли устанавливать видеорегистратор на лобовое стекло

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С 1 сентября у автомобилистов появился новый повод для тревоги. Интернет наполнили сообщения о том, что вступили в действие некие новые правила, по которым будут штрафовать за навигатор, видеорегистратор, транспондер (электронное устройство для автоматической оплаты проезда по платным дорогам) и прочие предметы на лобовом стекле.

- На самом деле никакого нового запрета не появилось, - пояснил kp.ru адвокат, автоюрист Сергей Радько. - Запрет на размещение предметов, ограничивающих обзор с места водителя, был и в прежней редакции перечня неисправностей. Просто в новой редакции добавили уточнение, что этот запрет не распространяется на зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, наружных или встроенных в стекла радиоантенн, а также систем обогрева, размораживания и осушения ветрового стекла. То есть указали предметы, которые никак не могут считаться ограничивающими обзор.

А остальные предметы — те же мобильники, транспондеры, их можно размещать или нет?

- Их тоже можно размещать, но только если они не мешают обзору, - сказал Радько.

Вот то-то и оно: кто будет определять, мешает или нет.

- Определяются такие вещи инспектором — в этом есть субъективность, - признал адвокат. - Но у всех разная комплекция, разный рост. Может быть инспектору покажется, что предмет ограничивает обзор, а водителю с его точки расположения покажется что нет. И это тоже нельзя не принимать во внимание. Поэтому, как правило, инспекторы не придираются, если, конечно, нет явной помехи обзору.

Но в последние годы у нас на дорогах появился «самый объективный инспектор» - это камеры видеонаблюдения. Вот определит камера, что слишком большой навигатор — и доказывай потом, что это не так.

- Нет, камеры для таких нарушений не применяются, - сказал Радько. - Потому что камера смотрит сверху, а для того, чтобы определить наличие ограничивающих обзор предметов, надо смотреть изнутри, с позиции водителя.

Инспектор, патрулировавший движение в районе метро Таганская и пожелавший остаться неназванным, дал свои пояснения.

- Мы исходим из того, что предмет не должен перекрывать прямую видимость дороги — чтобы уж совсем было понятно, то речь идет о зоне, которую покрывают стеклоочистители, - пояснил инспектор kp.ru. - То есть попадает предмет в зону работы «двоников», значит, можем и спросить. И вторая запретная зона — видеорегистраторы и другие гаджеты не должны закрывать обзор боковых зеркал.

Документ, который вызвал переполох — это постановление правительства РФ «О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».

В МВД РФ водителей тоже успокоили водителей. «Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно (постановление правительства — Ред.) в себя не включает», сообщили в пресс-службе МВД.

Наказание за нарушение обзорности — штраф 500 руб или предупреждение (ст. 12.5 КоАП РФ). Независимо от размеров закрывающего обзор предмета.