Подурачились с кактусами: 66-летний Юрий Стоянов нарядился в пальто, рваные джинсы и очки из "Матрицы", и ему очень идет!

66-летний Юрий Стоянов снялся в модной фотосессии в молодежных образах Фото: Иван МАКЕЕВ

Юрий Стоянов и Глеб Калюжный стали героями сентябрьской обложки популярного петербургского журнала «Собака.ru» и дали двойное интервью по случаю премьеры сериала «Трепачи», где, как нетрудно догадаться, исполнили главные роли. В беседе с журналистом они рассказали о проекте, разнице поколений и многом другом. Но отдельного внимания заслуживают луки героев. И если видеть 25-летнего Калюжного в казаках и рваных джинсах вполне привычно, то 66-летней Стоянов, примеривший молодежные образы, приятно удивил.

Фото: Валентин Блох/www.sobaka.ru

Джеймс Бонд, агент Кей из «Людей в черном»… Такие ассоциации возникают, когда мы смотрим на Юрия Стоянова в узких солнцезащитных очках — которые он как будто позаимствовал у Нео из «Матрицы», оверсайз пальто с брошью в виде гвоздики и рваных джинсах (и то, и другое от Александра Рогова). Расслабленный молодежный образ очень идет артисту. Юрий Николаевич, может, вам теперь ходить так всегда?

В ходе съемки Стоянов и Калюжный примерили массу классных луков и, разумеется, подурачились на славу — и с кактусами и с утюгами.

Фото: Валентин Блох/www.sobaka.ru

Фото: Валентин Блох/www.sobaka.ru

«Трепачи» — бадди-муви о том, как юный стендапер и полузабытый советский писатель-сатирик встречаются и переписывают судьбы (и шутки!) друг друга. Слово "Трепачи" для сериала предложил я. Изначально проект назывался "Стендаперы". А мне нравится слово "треп" — оно очень теплое, наше, и смыслы в нем заложены самые разные — есть и плюсы, и минусы, и подводные камни», — рассказал Стоянов в интервью «Собака.ru».

В интервью Стоянов также рассуждает на тему поклонений, и почему ему интересно с молодыми ребятами.

Фото: Валентин Блох/www.sobaka.ru

Фото: Валентин Блох/www.sobaka.ru

«Обычно молодые смотрят молодых. А тут вдруг молодежи стали интересны те, кому 60 с гаком: считаю это и своей заслугой! Может, так сложилось, потому что интерес взаимен: я никогда не чурался ходить на шоу к молодым ребятам, хотя и избирательно. Нет, я не старался, как говорил Маяковский, «задрав штаны, бежать за комсомолом». Я шел, потому что мне было важно их понять. И если посмотреть статистику, то в YouTube шоу с моим участием набирают миллион просмотров, мне это очень приятно», — рассказал Юрий Стоянов.