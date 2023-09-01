«Руки Вверх!», Леонид Агутин и «Звери» стали самыми популярными музыкантами этого лета

Сергей Жуков

Эксперты Яндекс Афиши назвали самых популярных музыкальных исполнителей и стендаперов этого лета. В рейтинг попали артисты, на концерты которых было продано больше всего билетов.

Лидерами списка среди музыкантов стала группа «Руки вверх!» со своим концертом в «Лужниках». На второе место попал Леонид Агутин, спевший в конце июля на ВТБ Арене. Третье место досталось группе «Звери», выступившей на той же площадке.

В десятку самых популярных музыкальных мероприятий лета-2023 также вошли фестиваль VK Fest в Парке Горького в Москве и Парке 300-летия в Санкт-Петербурге, выступление Дианы Арбениной на сцене Открытие Банк Арена, концерты OG Buda в столичном клубе Atmosphere и Jony на ВТБ Арене.

Леонид Агутин

Среди музыкантов, выступавших на концертах в российских регионах, самым популярным оказался Macan, спевший в Краснодаре на площадке Zagarro. В десятку мероприятий с самым большим количеством проданных билетов также попали фестиваль VK Fest в Олимпийском парке Сочи, выступления группы «Руки Вверх!» в Краснодаре и Ставрополе, концерт OG Buda в Краснодарской Кроп Arena, а также шоу HammAli & Navai в Перми.

Среди артистов, выступающих в жанре стендап, самым востребованным этим летом стал Сергей Орлов. Комик показал свою программу «Благие намерения» в Крокус Сити Групп. Второе место занял Нурлан Сабуров, веселивший публику в Зеленом театре на ВДНХ, третье - Гурам Амарян, шутивший в зале Coin Event Hall.

Кроме столичных площадок стендаперы активно выступали в российских регионах, отдавая явное предпочтении южным городам. Оно и понятно: отпускники на курортах – благодарная публика, охотно приобретает билеты на развлекательные шоу. И снова лидером в этой категории стал Сергей Орлова. Билеты на его программу «Установка быть» активно раскупались в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже и Сочи. В десятку популярных региональных событий также вошли Женский стендап в Краснодаре, концерт Зои Яровициной в Екатеринбурге и ХБДcМ: Харламов, Батрутдинов, Карибидис и Кравец в Сочи.

«Этим летом продолжается сильнейший тренд на развитие внутреннего туризма, что сопровождается развитием оффлайн-развлечений в южных городах за пределами давно набравшего популярность Сочи, - комментирует директор по контенту Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили. - Мы видим это и по данным подписчиков Яндекс Плюс – туристические потоки направляются в южные регионы, соответственно растет и количество предложений в событийном сегменте, а мы в свою очередь способствуем продвижению целевых событий в этот период. Среди южных регионов в индустрии развлечений наиболее активно развиваются Краснодар и Ростов-на-Дону: по количеству событий и проданных билетов они являются лидерами в некоторых развлекательных сегментах. Так, например, количество стендапов этим летом только в Краснодаре выросло в 4 раза, а количество концертов в 1,3 раза».

В целом в России по сравнению с летом 2022 года число проданных билетов на концерты и фестивали увеличилось почти в два раза – до 625 тысяч. Выросло и количество событий – в полтора раза по сравнению с прошлым летним сезоном.