Тульским школьникам по инициативе главы региона раздали 100 тысяч порций мороженого

Губернатор Алексей Дюмин поздравил детей и педагогов с началом учебного года на линейке в ЦО №59 «Личность» в Туле. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На занятия в школы Тульской области 1 сентября пришли 150 тысяч детей. Из них больше 15 тысяч – первоклассников. В День знаний младшеклассников ждал сюрприз: по инициативе главы региона ученикам с 1-го по 6-й классы раздали 100 тысяч порций бесплатного мороженого.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил детей и педагогов с началом учебного года на торжественной линейке в ЦО №59 «Личность» в тульском микрорайоне Северная Мыза. Новую школу построили в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным. Первого сентября за ее парты сели 98 первоклассников. По словам Алексея Дюмина, это самая большая и современная школа из пяти образовательных учреждений, построенных в регионе за последние годы.

«Ребята, учитесь, слушайте педагогов, познавайте новое, дружите и будьте счастливы! А мы будем делать всё, чтобы вам было комфортно жить и учиться на тульской земле. Потому что вы – будущее нашей страны. Будущие строители, учёные, спортсмены и деятели культуры», – отметил Алексей Дюмин.

Новую школу построили в рамках нацпроекта «Образование». Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Глава региона подчеркнул: Тульская область активно развивается, строятся новые жилые микрорайоны. Необходимо не останавливаться на достигнутом и продолжать обеспечивать их необходимой инфраструктурой, в том числе открывать новые школы. В этом году планируется сдать три новых образовательных учреждения, в 2024 году - ещё два.

Алексей Дюмин отметил, что качественные знания школьников во многом складываются из труда педагогов и поддержки со стороны родителей. Именно учителя, мамы и папы помогают детям получать новые знания, воспитывают их, делятся нравственными ценностями. В ЦО №59 почти половина педагогического состава – это молодые учителя. Кроме того, в рамках регионального проекта «ПРОстажер», стартовавшего в Год педагога и наставника, в школу пришли 12 студентов пятого курса Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.

В новой школе есть все необходимое для занятий и творчества: кабинеты для дополнительных занятий и спортивные площадки, просторный актовый зал и современный компьютерный класс. Для ребят откроются кружки и секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике. В школе появится спортивный клуб, школьный театр, студия актерского мастерства, фотолаборатория, кружок журналистики и другие дополнительные активности. В компьютерном классе ученики будут заниматься программированием, 3D-моделированием и графическим дизайном.